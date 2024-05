Nagy visszatérő kerülhet a Fidesz-KDNP színeiben az Európai Parlamentbe

Bólya Boglárka elmondása szerint személyesen látta, ahogy az EP egyenrangú társjogalkotóból egyes politikusok ambícióit kiszolgáló politikai nyomásgyakorló intézménnyé vált. A választásokról szólva Bólya óvatosságra intett a komoly jobboldali fordulatot illetően, de a tét komoly: a béke oldalára kell állítani Brüsszelt. A Magyar Nemzet újságírója készített interjút a nagyreményű jelölttel.

A képen Bólya Boglárka a FIDESZ - KDNP EP jelöltje

Fotó: Bólya Boglárka / Magyar Nemzet

– Mielőtt Budapestről segítette volna a kormány munkáját, közel húszéves szakmai tapasztalatot és gyakorlatot szerzett Brüsszelben. Mi motiválja visszatérni Brüsszelbe az Igazságügyi Minisztérium helyettes államtitkáraként és miniszteri biztosként eltöltött idő után?

– Számomra a legfontosabb mindig is a haza szolgálata volt, mind a 16 éves brüsszeli tapasztalatom során, mind az itthon eltöltött évek alatt is mindig ez motivált, most sincs ez másképp. Számomra Brüsszelben is Magyarország volt és Magyarország lesz az első. A brüsszeli munkám során mindig is a hazaszeretet fűtött. Idehaza, az Igazságügyi Minisztériumban és az Európai Uniós Ügyek Minisztériumában végzett munkám során pedig mindig fel tudtam használni mindazt a brüsszeli tapasztalatot, melyet az Európai Néppártban, vagy az EP akkori elnöke, Antonio Tajani, jelenlegi olasz külügyminiszter mellett első és azóta is egyetlen magyarként, az unió egyik legmagasabb tisztségviselője mellett szereztem.

Erre a megszerzett tudásomra most újból Brüsszelben lesz szükség.

A következő ciklusra EP-képviselőjelöltként természetesen első számú céljaim közé tartozik a magyar emberek érdekeinek védelme és képviselete. Úgy gondolom, hogy ennek megvalósításában nagyon jól tudnám ötvözni az EU-s, illetve a hazai közigazgatásban szerzett tapasztalataimat. Azért fogunk dolgozni, hogy Brüsszel a háború helyett a béke oldalára álljon; a gazdasági elszigeteltség és az észszerűtlen központi tervgazdálkodás helyett a konnektivitást és a versenyképességet helyezze középpontba; csak azokat engedje belépni az EU területére, akik erre jogosultak; tisztességes versenyfeltételeket és megélhetést biztosítson az európai gazdáknak és biztosítsa az uniós forrásokhoz való hozzáférést, ne politikai nyomásgyakorlásra használja fel azokat. Mi egy olyan békés, virágzó keresztény Európáért dolgozunk, amit büszkén hagyhatunk örökül gyermekeinknek. Egy olyan Európáért, amely az erős nemzetek által lesz erős és hatékony, és amelyben a tagállamok kölcsönösen tisztelik egymást.