Kard ki kard: Bródy János a feleségét küldi Orbánék ellen

Csak kapkodjuk a fejünket. Mintha nem is 2024-et írnánk, hanem mondjuk 1994-et. Az SZDSZ máig harcoló partizánjai soha nem adják fel a küzdelmet a jobboldal ellen. Koncz Zsuzsát kitüntették, övé lett idén az Európai Hazafi Díj. Demszky Gábor is villantott, és a dollárbaloldal új figurája mellé állt, mintegy bizonyítva, hogy Magyar melyik oldalhoz is tartozik valójában. Nem csupán elismerően beszélt róla, hanem mint az ő korábbi munkásságát folytató politikai tényezőt nevezte meg a Tisza Párt vezetőjét.

Nem egyoldalú a vonzalom, hiszen Magyar Péter több korábbi interjújában elárulta, hogy gyermekéveinek egyik példaképe Demszky Gábor korábbi SZDSZ-es főpolgármester volt, akinek a plakátja ki volt tűzve a szobája falára.

Most pedig robbant az igazi bomba: Bródy János felesége is erősíti Juhász Péter csapatát az V. kerületben, Bródyné Farkas Anita az 1. választókerületben indul képviselőjelöltként – szúrta ki a 24.hu.

A Momentum, a DK, a Mindenki Magyarországa Néppárt, a Párbeszéd, valamint a Jakab Péter vezette Nép Pártján által is támogatott csapatban a kormánykritikus zenész felesége a turizmusért és a lakhatásért felelne, ha bizalmat kapna a szavazóktól. Összenő, ami összetartozik. Huth Gergely korábban a Magyar Nemzetben jegyzett egy publicisztikát Mező Gábor nemrégiben megjelent A kultúra megszállása című nagyszerű könyvéről, amelyben a következőket írta Bródyról:

„[…] Korántsem volt olyan ártatlan, ügyefogyott káder, hiszen szakszervezeti vezetőként az 1981-es tatai rocktanácson Aczél György kultuszminiszter embereitől lényegében Nagy Feró és az »elhajló« rockzenészek betiltását követelte. Ami nem meglepő, hiszen a nagy hivatásos lázadó akkoriban Koncz Zsuzsával és Zoránnal az Országos Béketanácsban és KISZ-rendezvényeken tüsténkedett.”

A rendszerváltás után aztán megtalálta ő is a megfelelő helyét, a magyarellenes liberálisok gyűjtőhelyén a szabad madarak fészkében.

Tevékenysége során Bródy minden alkalmat megragadott, hogy kritizálja és keresztbe tegyen a kormánynak, most éppen a feleségét küldi harcba Orbánék ellen. Vigyázzunk, mert ismét kísértet járja be Európát és hazánkat is, az SZDSZ káros, nemzetromboló ideológiájának kísértete.