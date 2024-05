Egyedülálló lehetőség: ingyenes akkreditált továbbképzés tanároknak

A folyamatos fejlődés, a változ(tat)ásokhoz való alkalmazkodás és a különböző továbbképzéseken való részvétel szerves részét képezi a magyar pedagógustársadalom mindennapjainak. Ez utóbbira ráerősít a pedagógusképzésekről szóló hatályos kormányrendelet (277/1997. (XII. 22.)), mely a tanárok számára 7 évente 120 órányi (kreditnyi), kötelezően elvégzendő továbbképzést ír elő.



Sok pedagógus teherként éli meg ezt a kötelezettséget, többek között azért, mert a képzéseken való részvétel gyakran jelentős mennyiségű időt és energiát emészt fel, emellett utazással és a megszokott napirend felborulásával jár. Erre a problémára jelentenek megoldást a távoktatás keretében elvégezhető, a 120 órába beleszámító továbbképzések. A Felkészítés a KRÉTA Idegennyelvi Felkészítési Modul (IFM) Tanári és Diák Felületének használatára című e-learning tréning pedig tökéletesen beleilleszkedik ebbe a körbe.



Az online elvégezhető továbbképzésben részt vevők megismerhetik az IFM felületének kezelését, az alkalmazás felépítését, az egyes menüpontok tartalmát. Ezenkívül elsajátítható a szükséges felhasználói szintű tudás, amihez a rendszer, és az alkalmazott e-learning tananyag kellő mennyiségű gyakorlási lehetőséget biztosít. A kurzus emellett felkészíti az angol- és némettanárokat arra, hogy a feladatul kiosztott tananyagokat a KRÉTA tanulmányi rendszerbe integráltan értékeljék (akár szöveges értékelés, akár jegyosztás formájában). Szintén nagy részletezéssel taglalja, hogyan követhető nyomon a tanulók haladása a diákok teljesítményéről egyéni és kumulatív statisztikai adatok kinyerésével.



A térítésmentes, 30 órás akkreditált pedagógus továbbképzés a KRÉTA Digitális Kollaborációs Terén (DKT) keresztül érhető el a nyelvtanárok számára. A DKT rendszerbe történő belépést követően, a felső menüsor Tananyagtár menüpontjára kattintva, a Digitális tananyagok részben - az Akkreditált továbbképzés szekcióban - érhető el a kurzus. A Jelentkezés gombra kattintva egy online jelentkezési felület ablaka nyílik meg, a KRÉTA rendszerben korábban rögzített adatokkal automatikusan kitöltve. Ezen adatok ellenőrzése, majd a hiányzó, kötelezően kitöltendő információk rögzítése után online benyújtható a jelentkezés a képzésre.



Dolgozatjavítás helyett



A magyar szakemberek által kifejlesztett, kifejezetten a magyar nyelvtanulók igényeihez igazított, sokrétű és modern nyelvoktató alkalmazásban az élő nyelvé a főszerep, a feladatok egymásra épülve, a tudásszintet figyelembe véve követik egymást. A videós tartalmak minősége és témája is a mai diákok igényeinek megfelelő, elsődleges cél a beszédkészség és a szókincs fejlesztése.



Az alkalmazásban jelenleg a magyarországi általános és középiskolások számára az angol és a német nyelv érhető el, előbbi a felsőfokú nyelvvizsga, utóbbi az emelt szintű érettségi szintjéig tartalmaz tananyagokat.



A Modul tanárok számára kifejlesztett felületén pedig a tartalom nyelvi szintek, témák, de akár a Nemzeti Alaptanterv évfolyamonként meghatározott témakörei alapján is szűrhető. Mindez jelentősen megkönnyíti az angol és német nyelvi pedagógusok munkáját, hiszen az applikáció használata mellett nem kell dolgozatokat összeállítani és javítani, mindezt a rendszer elvégzi.



„A tankerületi képzéseken azt tapasztaljuk, hogy a felületet még nem ismerő pedagógusok is azonnal megszeretik az alkalmazást és szinte kivétel nélkül hasznosnak találják azt. A program nemcsak az ő munkájukat teszi egyszerűbbé, hanem a diákok is bőségesen profitálnak belőle, hiszen a tartalmak, amelyek a mostani generáció érdeklődésének megfelelően épülnek egymásra, bármely tudásszinttől használhatók” – hangsúlyozta a KRÉTA IFM szakmai vezetője.



Miholics Zoltán arra is felhívta a figyelmet, hogy az ingyenes továbbképzés nem csupán hozzájárul 30 órával a pedagógusok továbbképzésén belül hétévente előírt 120 kredit megszerzéséhez, hanem értékes, a mindennapi nyelvoktatás során hasznosítható tudással vértezi fel az elvégzőjét, ráadásul egy digitális eszköz révén, ami jóval motiválóbb a diákok számára a hagyományos platformoknál, és jellemzően nagyobb kedvvel és hatékonysággal is használják azt. Az már csak a hab a tortán, hogy a képzés bárhol, bármikor elvégezhető az online felületnek köszönhetően.