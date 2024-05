Egyre több helyen kapható a Mentes és a Totu díjnyertes fagyasztott desszertje

A termékfejlesztés során a két vállalat szakértői a tejmentesség élettani hatásait is figyelembe vették, hiszen egyre növekszik a tejmentes életmódot folytatók és az egészséges alternatívákat keresők száma. Az egyre több helyen megvásárolható epres, barackos és kapros ízesítésű „ToTu - Mentes töltött golyó termékcsalád” alig jelent meg a kiskereskedelmi forgalomban, mikor már rangos elismerést kapott. Május közepén egy 24 tagú szakmai zsűri bírálata alapján az Élelmiszer kategóriában elnyerte az „Inno d’Or – Év Innovációja 2024” díjat.

A tejmentes életmódot követők örülhetnek a Totu és a Mentes desszertjének

„Ez az elismerés hatalmas megtiszteltetést jelent a termékfejlesztéssel foglalkozó csapatunk számára. A Mentes Cukrászüzemmel több évre visszanyúló együttműködésünk közös metszete mindig is az olyan allergénmentes termékek fejlesztése volt, amelyek megoldást jelentenek a különböző ételintoleranciával küzdő emberek számára, miközben az egészségmegőrzést is támogatják. Ezért a Mentes Cukrászüzem tej-, glutén- és hozzáadottcukor-mentes süteményeibe remekül passzoltak a mi tojásfehérje-alapú proteindús, szénhidrát- és zsírmentes túró-, tejföl- és cukrászati krém-alternatíváink. Ezek a termékek főleg a tejmentes táplálkozást követők életét könnyítették meg nagy mértékben” – mondta el Dr. Németh Csaba élelmiszermérnök, a ToTu kutatás-fejlesztési igazgatója.

Egyre több tudományos tény szól a tejmentes táplálkozás mellett

A c. egyetemi tanár kiemeli: a tejmentes táplálkozás napjainkra kimondva-kimondatlanul is „trendivé” vált, ugyanakkor az újabb kutatások a tejmentes életmód előnyei között – például, hogy megoldást jelent a tejérzékenység jelentette problémákra is – számos más egészségi hatást is megemlítenek. Ezek szerint a tejmentes étrend, bizonyos új kutatási eredmény alapján, csökkentheti bizonyos krónikus betegségek – mint például a szív- és érrendszeri megbetegedések – kockázatát, és elősegítheti az emésztőrendszer egészségének megőrzését is. A tejmentes termékek e jótékony egészségi hatásain túl – különösen a tojásfehérje-alapú alternatívák – gyakran magasabb fehérjetartalommal rendelkeznek, ami a vegetáriánus étrendet követők számára kiemelt jelentőséggel bír.