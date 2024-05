Emeljük új szintre az otthoni grillezést a Lidl segítségével!

Évről évre egyre szélesebb kínálatot találhatunk a boltok polcain, hiszen a legújabb trendek szerint sütögetni már nem csak húsokat szoktunk, hanem a zöldségeket, sőt gyümölcsöket is. A szezonális alapanyagok mellett természetesen továbbra is számíthatunk a hetente megújuló, az áruházlánctól már megszokott kedvező ár-érték arányú és akciós árú termékekre is.

A kerti vagy egyéb szabadtéri sütögetések rajongói már minden bizonnyal hetek óta várják a meghitt, meleg délutánok és esték beköszöntét, amelyek alkalmával végre vendégül láthatják barátaikat, családjukat egy tartalmas grill-vacsorára. A tökéletes végeredmény érdekében kiemelten fontos, hogy körültekintően válasszuk ki a különféle grillhúsokat, húskészítményeket és az egyéb hozzávalókat is. Ebben jelentenek segítséget a Lidl üzletei, ahol minden hozzávaló könnyedén beszerezhető.

Hazánk piacvezető kiskereskedelmi áruházlánca a vásárlói igényeket szem előtt tartva folyamatosan bővíti széles, minőségi termékkínálatát, mely a grilltermékek esetében is így van. A vállalat szezonális grillkínálatában közel 60 különböző grillhús és húskészítmény érhető már el, melyek között új ízesítések és termékek is megtalálhatóak. „Újdonságokkal és egyre bővülő választékkal indítottuk az idei grillszezont, hogy a kínálatban mindenki megtalálja a számára megfelelőt. A tavalyi évben elért eredmények is azt mutatják, hogy jó úton járunk, hiszen több mint 5,7 millió kilogramm grillterméket értékesítettünk, ami 28 százalékkal haladja meg az egy évvel korábbit. Az egészségtudatos életmód támogatásaként ráadásul tavaly tenger gyümölcseivel is bővítettük grillkínálatunkat, mely oly sikeresnek bizonyult, hogy 2023-ban a legnagyobb növekedést ebben a termékkategóriában értük el. Ezek az eredmények is azt mutatják, hogy vásárlóink megbíznak termékeink minőségében és ízvilágában, és szívesen térnek be hozzánk. Beszállítói partnereinket pedig az exportpiacokon való megjelenésben kívánjuk támogatni a grilltermékek esetében is, így idén a fogyasztók a Lidl hálózatán keresztül már 6 különböző Lidl országban is leemelhetik a polcokról a kiváló minőségű magyar grillkolbászt.” – mondta Tőzsér Judit, a vállalat kommunikációs vezetője. A vállalat közismerten elkötelezett az iránt, hogy széles, magas minőségű, ugyanakkor kedvező árú kínálattal várja vásárlóit és nincs ez másként a grilltermékekkel sem, így az idei szezonra az eddigieknél is szélesebb szortimenttel készült, amelyben a csirke-, sertés- és a marhahúskészítmények mellett természetesen a halak és a tenger gyümölcsei – ráadásul számos ízben – is megtalálhatók.