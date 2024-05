Kijöttek a Századvég Európa-projektjének adatai. Kiderült, hogy az uniós országok egyikében sem támogatja a lakosság katonák küldését Ukrajnába, konkrétan az EU-népesség mindössze egynegyede támogatja a bevonulást, az erős propaganda dacára is. A liberális demokráciában tehát a nép ellenében is lehet kormányozni? - teszik fel a kérdést a Nemzeti Kör legújabb adásában, amelyben - Lázár János gondolatai alapján - megvitatták azt is: mi kell ahhoz, hogy mi, magyarok megnyerjük a XXI. századot, és még száz év múlva is magyarul beszéljünk a Kárpát-medencében?

A Nemzeti kör adásának műsorvezetője Huth Gergely, és a legújabb adás vendégei Pataki Tamás író, a Demokrata főmunkatársa és Dezse-Zelenka Dóra, a PestiSrácok.hu műsorvezetője, újságírója.