Gálvölgyi balos hazugságba mártott lándzsával támadt Orbánékra

Na, nem nagyon, csak szépen, sunyin, alattomosan, felvilágosult haladár módjára. Hiszen ő saját bevallása szerint nem politizált soha. Korábban a Telex készített interjút vele. A népszerű színész beszélt sok mindenről a műsorban, szóba került a mostani kultúrpolitika is, ahol természetesen nosztalgiázott egy kicsit, visszasírva Aczél elvtárs jótékony cselekedeteit. A beszélgetés csúcspontja azonban az volt, amikor

Gálvölgyi gyakorlatilag szemrebbenés nélkül átírta a saját múltját.

Még az a szerencse, hogy a Telex stúdiójának erős volt a plafonja, mert így nem szakadt le akkor, amikor Gálvölgyi hálát adott a Jóistennek, hogy neki a politikával – elmondása szerint – az égvilágon semmi dolga nem volt. Valamiért ez a vesszőparipája a művész úrnak, mert tavaly az Újbudai Televízió Újbudai nagykávéház című műsorának volt a vendége, ahol a politikáról is kérdeztek. Természetesen szóba került az egykori kőkemény, ballib propagandát nyomó Heti hetes című műsor is, ahol – hasonlóan a Telex-interjúhoz – eltolta magától a politikát, pedig az a műsor aztán kizárólag a politikáról és a kormány befeketítéséről szólt.

Ezúttal Rangos Katalin és Szegvári Katalin vendége volt a Heti libazsír című műsorban, ahol először előadta egy sztoriban, hogy a külföldön élő magyarok milyen tájékozottak, annyi mindent olvasnak a politikai életről, hogy ha itthon ennyit olvasnának, akkor nem itt tartanánk. Majd pedig önmagát sajnáltatva,

a baloldal régi hazugságával támadt a kormányra:

„Egyszer még szeretnék az életemben a tengerbe belemenni. Talán nyáron valahol itt a közelben találok egy tengert. Balatonra nem tudok menni, olyan gazdagok nem vagyunk. A part már úgyis foglalt."

Ez igen. Mindjárt elmorzsolunk egy könnycseppet. Csoda, hogy a lángos gigantikus árát nem emelte be a mondandójába, hiszen arról is Orbán tehet. Mindenesetre elsőrangú kampánybeszéd volt, annak ellenére, hogy Gálvölgyi nem politizált és nem is politizál soha. Arról nem is beszélve, hogy mindezek mellett még független és objektív is.

Gratulálunk, a művész úr ismét kiállította magáról a bizonyítványt.

Csépányi Balázs, Magyar Nemzet