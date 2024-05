Gyurcsány embereivel vitte csődbe Budapestet Karácsony Gergely

Úgy látszik, hiába tömi tele pénzzel 34 tanácsadójának zsebét a főváros,

Karácsony 4,5 évig folyamatosan csőddel riogatott és fizetésképtelenségről beszélt. Megszorító csomagja részeként BKK-jegyárakat emelt, és hitelfelvételbe is belehajszolja Budapestet, de arra mégis volt pénz közben, amire akarták, hogy legyen.

A Lakógyűlés bonyolítása pont ilyen volt, ebben olyan ötleteket valósított meg a baloldali Városháza, amelyek alapfeladatként is megoldandóak lettek volna. Erre mondják: „parasztvakítás”. Mert valójában nem a budapestiekért indította a „demokratikus” rendszert, hanem azért, hogy kifizesse a baloldalt. A kasszánál sorba állt például a Crevocorp Kft., amely megalakulása óta jól ismert Dobrev Klára előkampányából, és a DK pártalapítványa, vagy éppen László Imre vagy Niedermüller Péter, vagy Cserdiné Németh Angéla polgármesterek számára is. Ők voltak azok, akik Márki-Zay Péter szórólapjait, reklámanyagait is készítették a legutóbbi országgyűlési választás előtt. De feltűnik a Publicus közvélemény-kutató intézet, és felbukkant Zaránd Péter – Márki-Zay, a Momentum és Puzsér Róbert egykori kampányfőnöke –, milliós megbízásokat kapva.