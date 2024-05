Íme a fővárosi balos botránykrónika

Karácsony Gergely bizalmasának, Tordai Csabának a neve több alkalommal előkerült. Néhány hónapja a Nemzeti Adó- és Vámhivatal házkutatást tartott a főpolgármester jogi főtanácsadójának ügyvédi irodájában, ahol okirat-hamisítás bűncselekményét alátámasztó bizonyítékokat foglalt le a Karácsony által alapított 99 Mozgalom félmilliárd forintos adománygyűjtése kapcsán.

Nem mellékes szál ez az ellenzék külföldi kampányfinanszírozási botrányában, amely akár már 2019-ben elkezdődhetett, mégpedig a Mindenki Budapestért Egyesületen (Mibu) keresztül.

Felbukkant a Karácsonnyal már Zuglóban együttműködő Mravik Zsoltnak, Tordai Csaba élettársának és vállalkozásának, a Bakony Rental Kft.-nek a neve is. A cég külföldi tanácsadói megbízásból származó 112 millió forintos bevételéből Mravik még a legutóbbi önkormányzati választás előtt osztalékelőlegként kivett 84 millió forintot, amiből 75 millió egy a Városházán jelenleg is tanácsadóként dolgozó munkatárs segítségével Perjés Gáborhoz került készpénzben. Perjés ezt a pénzt több részletben fizette be a főpolgármester-jelölti kampányt támogató Mibu bankszámlájára.

Jelentős közpénzvesztéssel járó szerződésekről szól a hídpénzbotrány

Draskovics Tiborról, a Gyurcsány-kormány pénzügy­miniszteréről szintúgy sokat lehetett olvasni a ciklus során, akár a Budapesti Közlekedési Központ járatritkítási kísérlete, akár a sokaknak nem tetsző kerékpársávok kialakítása, akár a fővárosi közterületi reklámtender kapcsán. Érdemes hozzátenni: a Közbeszerzési Döntőbizottság több mint 100 millió forintra bírságolta a BKK-t és a BKV-t, utóbbi felügyelő­bizottságában pedig ott ül Katona Tamás, a Gyurcsány­-kormány pénzügyi államtitkára is.

Gyanús, jelentős közpénzvesztéssel járó szerződésekről szól a hídpénzbotrány is. Egy bennfentes tudni véli, miként szivattyúztak ki 1,5 milliárd forintot a Lánchíd-projektből.

Itt került elő az Amnesty International Magyarország igazgatójának, Vig Dávidnak a testvére, a számlagyáros Vig Mór és érdekeltsége, a Sunstrike Hungary Kft., továbbá Hegedüs Dániel ügyvéd, Apáthy Zoltán Endre, illetve a felújítást végző A-Híd Zrt. Az ügyben szintén nyomozás indult.

Ügyek Budán

Budavárt jobboldali bástyának tartották sokáig, 2019-ben mégis az ellenzéki összefogás jelöltje, a párbeszédes V. Naszályi Márta lett a polgármester. Az idő múlásával azonban elfogyott a polgármester képviselő-testületi többsége, s ebben szerepet játszottak a vitatható, olykor közfelháborodást kiváltó lépései is. No meg egy fideszes győzelmet hozó időközi képviselő-választás.

A Ruszwurm cukrászda tulajdonosa azt állította, V. Naszályi anyagi támogatásért cserébe olyan szerződést ajánlott, hogy „még bűncselekménnyel se lehessen kitúrni” érdekeltségeit a kerületből.

A polgármester tagadja ezt, szerinte „fideszes hazugságokra, rágalmakra építkező lejáratókampány” zajlik ellene.