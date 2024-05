Itt az egyfókuszú lencsék új generációja

A számítógépek és okoseszközök világában minden eddiginél nagyobb szükségünk van egy tökéletes szemüvegre, hiszen a kijelzők előtt eltöltött hosszú idő rendkívül megerőlteti szemünket és szemfáradtsághoz vezet. Az új generációs szemüveglencse a hagyományos típusokkal szemben élesebb látást biztosít és segít csökkenteni a szem megerőltetését.

Alkalmazkodnak viselőjükhöz

Az optikai csúcstechnológiát nyújtó Trend Optika kínálatában megtalálható új generációs szemüveglencsék a több fókuszpontnak köszönhetően biztosítják a látáskényelmet és a tiszta látást élményét, függetlenül a tekintési iránytól és távolságtól. Figyelembe veszik viselőjük egyedi paramétereit, a felfelé és lefelé nézés során is legélesebb képet adva. Használatukkal bármilyen távolságból kényelmesen tudunk tanulni, dolgozni, és tökéletes látásélményt tapasztalhatunk a digitális eszközök használata közben is. Sőt, ezek a szemüveglencsék káros ibolyakék fényszűrő technológiájuk segítségével még tökéletesebben védik is a szemünket.

Trend Optika

Már kisgyerekkortól ajánlott

Az új generációs szemüveglencsék viselése már kisgyerekkortól ajánlott, hiszen a 6-12 éves kor kiemelten fontos a látás védelmének szempontjából. Ebben az időszakban ugyanis a szem ugrásszerűen nagyobb vizuális igénybevételnek van kitéve, például a tanulás és olvasás során. Mivel a gyermekek esetében kisebb az olvasótávolság, sokszor tekintenek felfelé a magasságukból kifolyólag - ezért is a több ponton optimalizált egyfókuszú szemüveglencse a tökéletes választás.

Az egyfókuszú szemüveglencsék új generációja különösen ajánlott annak, aki sokat használja a mobiltelefonját, számítógépét, vagy egyszerűen sok a közeli nézést igénylő munkája. A több ponton optimalizált, fókuszt könnyítő megoldással készülő lencse tökéletes, torzításmentes látásélményt nyújt közelre és távolra egyaránt. A megszokottnál vékonyabb, laposabb lencsék egyedi gyártású tartományban is elérhetők kisebb alkalmazkodóképesség-problémát segítve, Essilor Prémium garanciával a Trend Optika üzleteiben.