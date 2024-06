Nicola Adams 2019-ben, kétszeres olimpiai bajnokként a profi ökölvívástól veretlenül vonult vissza, miután megsérült a pupillája, és a szakemberek szerint súlyos, maradandó látáskárosodás fenyegette volna, ha további komoly ütések érik a szemét. Ám nem ez volt az első komolyabb sérülése a pályafutásában, annak egy korábbi részében ugyanis a brit bokszolónak egy ennél is súlyosabb sérülés kis híján az egész életét megváltoztatta, még 2008-ban.

A brit ökölvívó, Nicola Adams (középen) azután lett kétszeres olimpiai bajnok, hogy súlyos sérülést szenvedett

Fotó: Yuri CORTEZ / AFP

„Épp készülődtem egy versenyre, rohangáltam, amikor

megbotlottam egy táskámból kilógó pólyában, és leestem a lépcsőn"

– idézte a Metropol Nicola Adams visszaemlékezését a balesetére, amelyet követően a brit ökölvívónő három hónapig ágyhoz volt kötve a csigolyatörése miatt. Adams ezen időszak alatt sokáig azt hitte, hogy sosem lesz képes újra bokszolni. – „Nagyon, nagyon nehéz időszak volt ez fizikálisan és mentálisan is."

Nicola Adams felépült, és kétszeres olimpiai bajnokként legendává vált

Adams az ágyban fekve azt a célt tűzte ki magának, hogy képes legyen legalább 50 métert megtenni fájdalommentesen. Végül ez a küldetés több mint sikeres lett: a légsúly (51 kg-os) kategóriában 2012-ben (Londonban) és 2016-ban (Rio de Janeiróban) is győzni tudott az ötkarikás játékokon. Előbbi eredménnyel

ő lett a női ökölvívás első olimpiai bajnoka, a címvédéssel pedig szintén ő vált az első regnáló, kétszeres, női olimpiai ökölvívóbajnokká a történelemben.

Nicola Adams az olimpiai aranyérmei mellett is számos sikert ért el: 2015-ben Európai Játékok-győztes, 2016-ban pedig világbajnok lett az Egyesült Királyság képviseletében; angol színekben indulva pedig nyert Nemzetközösségi Játékokat és Európa-bajnokságot is. 2017-ben állt profinak, a szűk hároméves profi pályafutása alatt 6 mérkőzést játszott, ebből 5-öt megnyert, 1 pedig döntetlennel zárult, ráadásul a Boksz Világszervezet (WBO) légsúlyú vb-övét is elnyerte.

Nicola Adams 2022-ben édesanya lett, azóta kisfia, Taylor körül forog az élete.

