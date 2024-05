Itt vannak az újabb részletek Magyar Péter élettársának milliárdos bünőző édesanyjáról

A jogerős bírósági ítélet kimondta, hogy Sájer Mária Judit hamis banki igazolásokkal tévesztette meg az áldozatait, nem egyszer teljesen jogtalan módon az osztrák Oberbank nevét, logóját felhasználva. A fiktív dokumentumokban az is szerepelt, hogy egy neves bankban több százezer euró készpénz áll fedezetként rendelkezésére. Sájer ezzel győzte meg a leendő befektetőket, hogy a pénzüknek van fedezete, aggodalomra semmi ok. Ha pedig a bankigazolások nem bizonyultak elégnek, Sájer azzal érvelt, hogy a befektetéseknek ingatlanfedezete is van. Természetesen ebből sem volt semmi sem igaz.

A vádirat szerint Magyar Péter pénzügyeinek intézője mindvégig közvetlen kapcsolatba állt a nyolcmilliárdos csalássorozat elsőrendű vádlottjával, a bűnszövetkezet első számú vezetőjével. Az ítélet indoklásában megtalálható, hogy több, mint 700( !) alkalommal beszéltek közvetlenül telefonon egymással, jellemzően arról, hogy kit, mennyi pénzzel lehetne még „levenni”.



Sájer rendszeres látogatója volt az elsőrendű vádlott irodájának, amit a fontos pénzintézetnek helyet adó Bankcenterben béreltek. A tehetősebb áldozatokat ide vitték be, meggyőzve őket arról, hogy profikkal van dolguk.



Azzal verték át az áldozatokat, hogy „egy neves bankár révén a nemzetközi üzleti világban fektetik be a nekik átadott összegeket". Megtévesztés céljából Sájer Mária egy weboldalt is fenntartott, ahova kamufotókat töltött fel magáról, illetve arról, hogy a bűnbanda vezetői külföldön tárgyalnak, „kötnek üzleteket”.