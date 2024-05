Budai Gyula: Karácsony Gergely egyértelműen hazudik - videó

A jelentés kitér arra is, hogy a hálózat a 2019. évi önkormányzati választások során is működött, és Karácsony Gergely főpolgármester-jelölti kampányában is feltűnik és egyik fő donoraként megnevezik Soros Györgyöt. Céljuk pedig az orosz–ukrán háború eszkalációja.