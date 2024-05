Alaposan helyretette a NAV a szánalmasan hazudozó Karácsonyt

Azóta kiderült, hogy az észt cég a Seven Chieftains and Partners OÜ, amelynek vezető tisztségviselői Bajnai és Gyurcsány emberei, Ficsor Ádám volt titkosszolgálati miniszter és Szigetvári Viktor egykori kabinetfőnök, akik a DatAdat mögött is állnak.

Lapunk riportere is kérdezte korábban Karácsony Gergelyt a botrányügyvédről, Tordai Csabáról, és persze a külföldi kampányfinanszírozásról is, azonban egyetlen kérdésre sem válaszolt egyenesen. A főpolgármester összevissza hazudozott, és mellébeszélt.