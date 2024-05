A NAV házkutatásokat tartott több helyszínen Karácsony Gergely kampányfinanszírozási botránya ügyében

Több helyszínen, többek között Tordai Csaba, Karácsony Gergely ügyvédjénél és jogi főtanácsadójánál is volt házkutatás az elmúlt napokban - írta meg a Magyar Nemzet. A NAV akciójáról maga a főpolgármester számolt be a Facebook oldalán.

Karácsony azt is írta, hogy tegnap a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat készített másolatot Tordai „ügyvédi munkájához használt számítógépéről”. – Az elmúlt tizennégy év, a teljes Orbán-rezsim időszakában végzett ügyvédi tevékenységének iratait, köztük magánokiratokat, magánjogi ügyletek dokumentumait másolták le – írta a bejegyzésében Karácsony, aki ezek után még hosszan érvelt amellett, hogy itt politikai leszámolásról van szó.

Tordainál egyébként korábban már a 99 Mozgalom ügyében is volt hasonló hatósági intézkedés.

Hozzátették: a NAV-razzia nyilvánvalóan összefügg az ellenzék és Karácsony Gergely 2019-es kampányfinanszírozási botrányával, ami miatt az adóhatóság, Budai Gyula feljelentése nyomán, költségvetési csalás gyanújával nyomozást folytat.

A fideszes politikus azután fordult a hatósághoz és tett több súlyos bűncselekmény miatt feljelentést, hogy a Magyar Nemzet részletes tényfeltáró írást közölt arról, hogy a főpolgármester öt évvel ezelőtti kampányát külföldi forrásból finanszírozták.

Mint ismert. a főpolgármester kampányába pumpált külföldi pénz egy észt cégtől érkezett, majd a Városházán dolgozó közvetítő segítségével a 99 Mozgalom botrányából jól ismert Perjés Gáborhoz, a főpolgármester bizalmasához, a kampányt bonyolító Mindenki Budapestért (Mibu) Egyesület irányítójához került, aki több alkalommal összességében 75 millió forintot befizetett a Mibu bankszámlájára.

Azóta kiderült, hogy az észt cég a Seven Chieftains and Partners OÜ, amelynek vezető tisztségviselői Bajnai és Gyurcsány emberei, Ficsor Ádám volt titkosszolgálati miniszter és Szigetvári Viktor egykori kabinetfőnök, akik a DatAdat mögött is állnak.