Itt vannak az újabb elképesztő részletek Karácsonyék 2019-es választási trükközéséről - videó

Az Action for Democray amerikai civil szervezet és a DatAdat-csoport egy olyan nemzetközi hálózat részei, ami nem csak a 2022-es magyarországi parlamenti választásokat próbálta befolyásolni, hanem a teljes közép-európai régióban beavatkozik a választásokba már 2019 óta – erről beszélt korábban Lánczi Tamás. A Szuverenitásvédelmi Hivatal elnöke a szervezet legfrissebb vizsgálatának eredményei alapján elmondta:

ezek az érdekkörök már 2019-ben feltűntek Karácsony Gergely főpolgármesteri kampányában,

azóta pedig megpróbálták befolyásolni a lengyelországi parlamenti választásokat, és mindent megtesznek annak érdekében, hogy a régió országait meggyőzzék az ukrajnai háború támogatásáról. Lánczi Tamás kiemelte: ennek a csoportnak a működését fokozott figyelemmel kell követni. A hivatal elnöke hangsúlyozta: ez a hálózat a saját gazdasági előnyszerzése céljából akar számára megfelelő kormányokat látni a régióban.

„A híres Mr. Soros? – Igen, ne is mondja” és „Senki sem ad annyit, mint George” – ezeket a mondatokat hangoztatták az Action for Democracy vezetői az egyik közösségi oldalon idén januárban megjelent, titokban rögzített felvételeken. A baloldalnak adományokat gyűjtő szervezet tagjai egymás után vallották be, hogy az NGO pénzei főként Soros Györgytől származtak. A pénzekkel az Action for Democracy a Márki-Zay Péter által indított Mindenki Magyarországa Mozgalmát támogatta, amiről a bukott miniszterelnök-jelölt szólta el magát. Ezután robbant ki a rendszerváltozás utáni legnagyobb hazai kampányfinanszírozási botrány. Márki-Zay Péter elismerte, hogy dollármilliókat kaptak Amerikából a 2022-es választás előtt és után is.

Az Állami Számvevőszék és a NAV ezen kijelentés után, illetve a titkosszolgálatok nyilvánosságra hozott jelentése után kezdett nyomozni. A felvételek és a tiltott kampányfinanszírozás gyanújának ügyében pedig a Szuverenitásvédelmi Hivatal is vizsgálatot indított.

A 2022-es országgyűlési választást külföldről befolyásoló hálózat ma is aktív és az ukrajnai háború eszkalációjáért dolgozik –

többek között ez derül ki Szuverenitásvédelmi Hivatal (SZH) jelentéséből. A hivatal megállapította, hogy a DatAdat-csoport pedig már Karácsony Gergely 2019-es kampányában is jelen volt.

A hivatal megállapította, hogy

a felvételek hitelesek, nem manipuláltak és megerősítik a tényt, hogy az érintett nemzetközi hálózat a saját céljai érdekében avatkozott be a 2022-es magyar választásokba, megsértve ezzel hazánk nemzeti szuverenitását.

A vizsgálat feltárta, hogy a hálózat legkésőbb a 2019. évi önkormányzati választások során is működött, és Karácsony Gergely főpolgármester-jelölti kampányában is feltűntek. A hálózat jelenleg is aktív, egész Közép-Európára kiterjedő politikai és üzleti érdekei vannak.

Befolyásolási kísérleteik célja, hogy olyan politikai erőket juttassanak hatalomra, amelyek az érdekeiknek megfelelő döntéseket hoznák meg. A hálózat egyik fő donoraként megnevezik Soros Györgyöt. Az érdekcsoportokkal kapcsolatban az is bebizonyosodott, hogy céljuk az orosz-ukrán háború eszkalációja, amelyről a SZH közleményében úgy fogalmaz, hogy egyértelműen ellentétben áll hazánk érdekeivel. A hivatal a jelentésben szereplő információk nyomán arra figyelmezteti a magyar állami szerveket, hogy a bemutatott struktúrák és folyamatok továbbra is súlyosan veszélyeztetik a választási folyamatok tisztaságát és Magyarország szuverenitását.

Háborús érdekek

Az ukrajnai konfliktus kapcsán az Egyesült Államok politikai érdekből vezérelve minden létező katonai és hadviselési elvet megsért, ahogy korábban azt Koszovóban is megtette – erről beszélt Wesley K. Clark, az Egyesült Államok hadseregének nyugalmazott tábornoka, korábban a NATO európai főparancsnoka, az Action for Democracy tanácsadói testületének tagja az egyik kiszivárgott videófelvételen a Szuverenitásvédelmi Hivatal legfrissebb jelentése szerint.