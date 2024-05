Kiszabadulni a rácsok mögül

Hegedűs István

Megfigyelhető jelenség, hogy az emberekben évek során egyre jobban felerősödött az állatokhoz való ragaszkodás. Ugyanakkor hallani lehet felelőtlenül és szándékosan elhagyott, megunt kedvencekről is. Ön szerint nincs ellentmondás ebben?

Vagera György

Nehéz kérdés ez. A jelenleg uralkodó globalizmus terméke az elidegenedés. Ebben az egyre inkább materializálódó világban – neve is mutatja – maga az anyag, a matéria számít értéknek, s ez szembefordítja egymással az embereket. Ennek hatására az állatok, főként a kutyák szerepe felértékelődött. Az alapítványnál azt szoktuk mondani, hogy ezek a teremtmények Isten itt maradt földi angyalai. Akik megmaradtak jóságosnak, ártatlannak.

Ön olyannyira az előző csoporthoz tartozik, hogy létrehozta a Shíva menedékét, méghozzá egészen speciális rendeltetéssel. Mikor és milyen körülmények között történt?

Az alapítvány első korszaka 2005-től 2015-ig tartott, közel húsz esztendeje tevékenykedik az állatvédelemben. 2016-tól, amióta elnökké választottak, onnantól számítható a Kutyasegély Alapítvány második korszaka, amelynek fő irányelve a sérült, elgázolt, lebénult kutyák mentése. Maga a gondozóhely is az egyik lebénult kutyánkról kapta a nevét: Shíva Menedékhely, amely Ercsiben található.

Vagera György

Az első és második szakaszban közös, hogy az elmúlt két évtizedben a felesleges és értelmetlen eutanázia ellen küzdöttünk és küzdünk jelenleg is. Nagyon kevesen merik bevállalni a sérült, lebénult kutyák nagyszámú mentését, hiszen energia- és költségigényes, valamint rengeteg lemondással jár.

Mi vezette az elhagyott, illetve sérült állatok intézményesített megsegítéséhez?

Mindig is érzékeny voltam szociálisan. Korán megtapasztaltam a kitaszítottság, eldobottság érzését, magam is rácsok mögött kezdtem. Kisgyerekként bekerültem először egy csecsemő-, majd nevelőotthonba, onnan pedig nevelőszülőkhöz. Huszonöt évet töltöttem a gyermekvédelem rendszerében. A pszichés deffektusok és traumák után kezdtem összeszedni magam, lediplomáztam, letettem két középfokú nyelvvizsgát. Kezdtem révbe érni, és megfogadtam, hogy amit a Jóistentől, vagy a sorstól kaptam, abból vissza kell adnom valamit az arra rászorulóknak. Küzdelmes út volt, és mindig azt az intézetben nevelkedett kisfiút láttam és látom a kidobott kutyában, amilyen én voltam. Ugyanazt élem át, amikor egy ilyen állatot felemelek, és a menedékbe viszek. Furcsa kettősség ez: megmentem őket, ugyanakkor megmentem azt a hétéves kisfiút is, akit otthagytak az intézetben.