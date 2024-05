Külföldre menekíthették a milliárdokat Magyar Péter anyósának-gazdasági vezetőjének bűntársai

Külföldi szála is lehet annak a több milliárdos csalássorozatnak, amibe Magyar Péter jobbkeze, élettársának édesanyja, Sájer Mária is belekeveredett évekkel ezelőtt – többek között ez is kiolvasható az ügyben indult eljárás irataiból. Több tanú ugyanis arról számolt be, hogy nekik a vádlottak azt állították, az általuk összegyűjtött pénzt külföldre viszik, és tőzsdén fektetik be. A pénzeket a megtévesztett emberek át is adták, amiből a csalás haszonélvezői luxuskörülményeket biztosítottak maguknak.

Magyar Péter bizalmasa és anyósjelöltje négy évet ült fegyházban, mert átvert és meglopott idős embereket és másokat is.

Fotó: Metropol

Mindezt a történetet persze a rászedett emberek megtévesztésére is kitalálhatták, ugyanakkor más adatok is arra utalnak, hogy jelentős összeg került külföldre a bűncselekményből származó pénzből. A milliárdokat azóta sem találja a hatóság - írja cikkében a Magyar Nemzet.

Emlékezetes, a bűnügy szálai egészen a 2010-es évekig és egy, a celebvilágban is jól ismert nagykátai ikerpárig nyúlnak vissza. F. Attila és testvére, illetve az általuk létrehozott, Sájer Máriát is a soraikban tudó banda megszámlálhatatlan embert vert át, köztük ismert embereket és alvilági figurákat is.

Az ikerpár által irányított szervezet közel nyolcmilliárd forintot szedett össze jó befektetést ígérve, de alig 1,5 milliárd került elő a pénzből.

Az ügyben már jogerős döntés született, a csalási botrány kiagyalóját tizenegy évre ítélték, igaz, F. Attila hamarosan szabadulhat a rácsok mögül. Magyar Péter bizalmasa, egyben élettársa édesanyja már egy ideje szabadlábon van, de korábban ő is több évet ült börtönben, miután négy évre ítélték többrendbeli, bűnszövetségben, üzletszerűen, társtettesként elkövetett csalás és más bűncselekmények miatt.