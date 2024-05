Lázár János: Nagykállóban is békére van szüksége - videó

"Egy olyan ország polgárai vagyunk, amelynek a szomszédjában minden nap halomszám ölik egymást a huszonéves fiatalok, az orosz és ukrán huszonéves fiatalok, innen nem is olyan messzire, és egy olyan ország polgárai vagyunk, amelynek a szomszédjában nem is olyan régen öt lövést adtak le az ottani miniszterelnökre, aki majdnem belehalt ebbe a merényletbe. Erre azt mondani, hogy normális világban élnénk, hogy minden rendben lenne, az erős túlzás. Mondom ezt azért, mert ez a helyzet időről időre megköveteli, hogy a választópolgárok elmenjenek szavazni és elmondják a véleményüket. Én azt szeretném kérni önöktől, hogy döntsenek persze arról, hogy ki képviseli a települést a városházán, kik lesznek a listás, egyébként a város minden pontjáért, az önök lakóhelyéért felelősséget vállaló települési képviselő, és természetesen azt szeretném kérni önöktől, hogy június 9-én azért tágabban is gondolkozzanak egy kicsit, azt kérem önöktől, hogy erősítsék meg június 9-én Orbán Viktort abban, hogy jó, ha kitart a béke mellett, mert az országnak erre van szüksége. És önöknek itt Nagykállóban is békére van szüksége. Ahhoz, ha ezt akarják, el kell menniük június 9-én, és Orbán Viktornak megerősítést kell szavazniuk. Azért jöttem, hogy erre kérjem mindannyiójukat" - mondta Lázár János miniszter.