Menczer Tamás: Magyar Péter azon a szinten van, mint Jakab Péter

Ismerjük ezt a helyzetet, ismerjük az ilyen figurákat, le kell őket győzni, legyőztük eddig is. Egységesek vagyunk, erősek vagyunk, elviszünk mindenkit, aki a politikai közösségünkhöz tartozik, és legyőzzük most is. És senki nem tudott belenyúlni a Fidesz táborába. Szegény Magyar Péter, hogy mondjam csak, megpróbálom az eleganciámat megőrizni, ezért úgy fogalmazok, hogy azon a szinten van, mint Jakab Péter. És szerintem most elég elegáns voltam. Jakab Péter volt az, aki amikor azt gondolta, vagy azt látta, hogy hányan lájkolják, akkor ő azt gondolta, hogy őt megválasztották miniszterelnöknek. Most Magyar Péter is így van ezzel, és látjuk, hogy Jakab Péter a süllyesztőben van, Márki-Zay Péter is a süllyesztőben van, a Momentum is a süllyesztőben van és felkészül Magyar Péter