Orbán Viktor: Béke kell, mert a béke életeket ment és beindítja újra a gazdaságot! - videó

Orbán Viktor kormányfő egy új videót tett közzé a közösségi oldalán a hódmezővásárhelyi kampányállomásáról. Mint elmondta a miniszterelnök, a béke az emberek élete szempontjából a legfontosabb, de van egy másik aspektusa is, ami a gazdaságra vonatkozik. Háborús árak vannak, már most is mi mi fizetjük a háború árát a szavai szerint. Brüsszel eddig elégetett 100 milliárd eurót az európai emberek zsebéből, ahelyett, hogy az európai gazdaságra, fejlesztésre fordították volna a pénzt - jelentette ki a kormányfő.

Vágólapra másolva!