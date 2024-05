Orbán Viktor: Egy háború előszele járja be Európát - videó

Minden háború egy lokális háborúval kezdődött. És most is így áll a helyzet. Orosz–ukrán háborúról beszélünk, de nem tudjuk, hogy ez nem előhangja-e egy későbbi nagyobb háborúnak. És ha figyelik, hogy miket beszélnek Európában az európai vezetők, miket mondanak, mire készülnek, ott lehet érezni, hogy egy háború előszele járja be Európát. És ha nem tudjuk megállítani ezt a háborús hangulatot, ha nem tudjuk megüzenni Brüsszelben is, meg a saját nemzeti kormányainknak is mindenhol Európában, hogy az emberek nem akarnak háborút, akkor bele tudnak sodródni. És miután Magyarországon a helyzet úgy áll, hogy külföldről fizetik az egész baloldalt, hogyha az európai választáson ők megerősödnek, az megnöveli a háborús veszélyt Magyarországon is