Soros György teljesen átvette az irányítást Magyar Péter pártjában

Mindemellett azt is érdemes megemlíteni, hogy 2022 februárjában az alkotmányjogász közvetlenül is részt vett a baloldali összefogás választási kampányában, amikor a CEU Demokrácia Intézet és a Review of Democracy kerekasztal-beszélgetésén Márki-Zay Péter ellenzéki miniszterelnök-jelölt mellett fejtette ki az ellenzéki narratívába illeszkedő, ám az alkotmányjogi princípiumokkal és alapelvekkel teljesen összeegyeztethetetlen nézeteit az alkotmányosság jövőjéről Magyarországon.

Kim Lane Scheppele ezer szállal kötődik Soros Györgyhöz.

A portál szerint az a tény, hogy egy új szereplő tűnt fel, minden jel szerint nem kerülte el a Nyílt Társadalom hálózatához köthető személyek figyelmét és ez a X közösségi médiafelületén is precíz módon nyomon követhető. Figyelemmel kíséri Magyar politikai ámokfutását Benjamin Novák, aki miatt a 444 azért kényszerült magyarázkodni, mert a Soros-blog úgy csinált, mintha az egyik munkatársuk által írt lejárató anyagot az amerikai napilap, a New York Times írta volna. Kim Lane Scheppele feltűnése azonban új szintet jelent. Bár Scheppele osztja a Magyarral kapcsolatos kétségeket, nevezetesen, hogy a magyar ellenzékre is veszélyes lehet, alapvetően reménykedve tekint rá. Sőt az X-en, bár elég passzív jelenleg Magyar Péter profilja, de követői közé is csatlakozott.