Szentkirályi Alexandra: Úgy látszik, Karácsonynak is fáj a foga a kenőpénzes nokiás dobozokra! - videó

Úgy látszik, Karácsonynak is fáj a foga a kenőpénzes nokiás dobozokra! – fűzte közösségi oldalára feltöltött videójához Szentkirályi Alexandra, a Fidesz főpolgármester-jelöltje. Szentkirályi Alexandra

Fotó: Csudai Sándor A Gyurcsány-korszak egyik leghírhedtebb embere a balos Hagyó Miklós volt. Tudjuk, ő volt az, aki nokiás dobozban kapta a kenőpénzt, majd le is tartóztatták és el is ítélték. Most Karácsonyék Hagyó kabinetfőnökét, Czeglédy Gergőt szánják listán a Fővárosi Közgyűlésbe. Azt a Czeglédyt, aki most is a BKK felügyelőbizottságának tagja és Óbuda alpolgármestere. – írja a politikus. Azt, hogy mennyire nem esett messze az alma a fájától, az bizonyítja, hogy 2019 óta Czeglédy 183 millió forinttal növelte értékpapírvagyonát és 5 új ingatlant is beszerzett. Pontosan ez az a romlott gyurcsányi rendszer, amit Karácsony újrateremtett a Városházán. Ezen akarunk mi változtatni. Nem érdemelnek több esélyt! – hívta fel a figyelmet Szentkirályi Alexandra, a Fidesz főpolgármester-jelöltje.