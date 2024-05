Szja-bevallás: még nem késő visszaigényelni 150 ezer forintot

Mindössze néhány kattintás

Az elektronikus bevallást beadók esetében mindössze néhány kattintáson múlik, hogy megkapjuk-e az adó-visszatérítést, az szja-bevalláshoz tartozó nyilatkozat kevesebb mint egy perc alatt kitölthető. A NAV rendkívül megkönnyítette a visszaigénylést: ha valaki csak egy pénztárban tag, akkor a NAV kitöltő programja eleve kitölti a bevallás ezen részét is, ha több pénztárban is tag, akkor szükséges csak kiválasztania, melyik pénztárba kéri vissza a pénzét. Azoknál, akik a pénztári tagság mellett nyugdíjbiztosítással, illetve nyugdíj-előtakarékossági számlával is rendelkeznek, akár a 280 ezer forintot is elérheti ez az szja-visszatérítés – emlékeztetnek a szakértők.