Szijjártó Péter: Nukleáris megállapodás jött létre Magyarország és Japán között

A miniszter tájékoztatott a Magyarországon beruházó japán vállalatok vezetőivel folytatott egyeztetéseiről is. Jó hírnek nevezte, hogy tavaly rekordot döntött a Japánba irányuló magyar export, értéke így elérte az egymilliárd dollárt, a szigetország vállalatai részéről pedig folyamatosan érkeznek az újabb és újabb beruházások.

A japán cégek a tizedik legnagyobb beruházói közösséget alkotják Magyarországon, körülbelül 50 ezer embernek adva munkát, és a mostani tárgyalások során az érintettek nagyjából 150-200 millió eurónyi beruházási szándékról számoltak be az autóipar, az elektronika és az élelmiszeripar terén - húzta alá.

Kiemelte, hogy Japán jelentőségét nem lehet túlhangsúlyozni, ugyanis G7-országról, a világ harmadik-negyedik legnagyobb gazdaságáról van szó.

Japán kihatása a világgazdaság alakulására rendkívüli mértékű, ezért az olyan exportorientált, nyitott gazdasággal rendelkező országok számára, mint Magyarország, a Japánnal való együttműködés kiemelt jelentőségű

- vélekedett.

A miniszter végül arra is kitért, hogy hazánk a helyi jelenléte növelése érdekében konzulátus nyitásáról határozott a világkiállításnak jövő évben otthont adó Oszakában, amely hamarosan megnyitja a kapuit. Szavai szerint az imént említett rendezvényre Magyarország nagy volumenű, méltó és a gazdaságát, a turisztikai, kulturális vonzerejét bemutató pavilonnal fog készülni. "A mai találkozóink megerősítették: Magyarország és Japán egyszerre tekint stratégiai jelentőségűként a kétoldalú együttműködésre, és mind Japán, mind pedig Magyarország kormánya fontos célnak tekinti a kétoldalú kapcsolatok fejlesztését" - szögezte le. "A politikai szándékot tettek is követik, a magyar-japán együttműködés az elkövetkezendő időszakban is nagyon pozitív szerepet fog játszani Magyarország, a magyar gazdaság megerősítése szempontjából" - fűzte hozzá.