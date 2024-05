Szijjártó Péter: Magyarország mindent megtesz a Nyugat-Balkán békéje és fejlődése érdekében

A tárcavezető a koszovói miniszterelnök-helyettessel, Besnik Bislimivel közös sajtótájékoztatóján arról számolt be, hogy az Európai Unió ma jól láthatóan rossz formában, a hanyatlás időszakában van, ezért a közösségnek friss lendületre, erőre lenne szüksége, ennek forrása pedig főleg a Nyugat-Balkán lehet.

Épp ezért Magyarország az EU-elnökség során mindent megtesz annak érdekében, hogy hozzájáruljon a Nyugat-Balkán stabilitásához, békéjéhez és fejlődéséhez, és tudjuk, hogy a Nyugat-Balkán bonyolult hely, (.), de ilyen helyzetekben, én azt hiszem, hogy a közös nevezőt kell keresni, és a Nyugat-Balkán számára is a közös nevező lehetne az európai integráció, amelyet fel kell gyorsítani

- mondta.

Majd rámutatott, hogy a térség országai átlagosan már több mint tizennégy éve várnak a felvételükre, és ha az EU nem gyorsítja fel a folyamatot, az aláássa a bővítéspolitika, sőt az egész blokk hitelességét. "Ha nem tudjuk felgyorsítani a bővítési politikát, akkor elveszítjük azt a momentumot, amely az európai integráció iránti magas szintű támogatásról szól a Nyugat-Balkánon. És ha elveszítjük a Nyugat-Balkán bizalmát, akkor bizony az egész Európai Unió egyfajta befejezetlen integráció marad" - figyelmeztetett.

Szijjártó Péter ezt követően aláhúzta, hogy Magyarország minden olyan kezdeményezést és folyamatot támogat, amely elősegíti a régió békéjét, fejlődését és stabilitását, ezért hazánk bízik a Belgrád-Pristina párbeszéd sikerében is. Leszögezte, hogy hazánk régóta fizikailag is részt vesz Koszovó stabilitásának biztosításában, ez jelenleg a legnagyobb magyar külföldi katonai szerepvállalás, amelynek keretében 411 fő teljesít szolgálatot ma is, és a NATO koszovói békefenntartó missziójának parancsnokát is Magyarország adta egy darabig.

Emlékeztetett arra, hogy évek óta magyar európai uniós szakértő dolgozik a koszovói kormány mellett, ez a hozzájárulás a jövőben is fennmarad, hiszen az integrációs folyamat meglehetősen bonyolult, ezért szükség van minden segítségre. Valamint üdvözölte, hogy az EU elfogadta a nyugat-balkáni infrastrukturális és gazdasági fejlesztéseket célzó, hatmilliárd euró értékű program tervét, amelynek végrehajtása a magyar elnökség alatt indulhat meg.

Az elnökségünk alatt mindent megteszünk annak érdekében, hogy az egész Nyugat-Balkánon, s benne Koszovóban a lehető legjobban sikerüljön felhasználni az európai uniós növekedési terv által biztosított pénzügyi forrásokat

- jelentette ki.