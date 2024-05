Telex, 444, hvg és a többiek: sunyin hallgat a dollármédia, hogy Magyar Péter gazdasági vezetője és új anyósa elítélt bűnöző

Sájer Mária, Magyar Péter gazdasági főnöke bírósági vallomásában elismerte, hogy „nem volt ismeretlen” számára ez a pénzügyi modell, vagyis bevallotta, hogy több más piramisjátékban is részt vett. Súlyosbító körülményként értékelte a bíróság, hogy Sájer Mária akkor is folytatta az emberek kifosztását, amikor a banda egyes tagjait már letartóztatták. Még ekkor is kicsalt több gyanútlan emberből sok millió forintot. Ahogy a bírósági ítélet indoklása kimondja: gátlástalanul hazudva, manipulálva fosztotta ki őket. Ezért a bíróság a lehető legsúlyosabb büntetés-végrehajtási fokozattal sújtotta, 4 év fegyházat kapott, és még a feltételes szabadságra kerülés lehetőségét is kizárták.

Magyar Péter gazdasági vezetője kiemelkedő szerepet játszott a bűnbandában. Azt hazudta a károsultaknak, hogy a médiába, filmgyártásba fekteti be pénzt, így fizet majd magasabb hozamot. A bírósági ítélet kimondta, hogy egy károsultra vetítve ő okozta a legnagyobb kárt, miután 108 milliót csalt ki egyetlen embertől. Volt, akit rábeszélt arra, adja el a lakását, hogy a pénzt majd „megforgathassa”. Nem zavarta, ha emiatt utcára került valaki.

Ilyen büntetést csak a legveszélyesebb bűnözők esetében szabnak ki a bíróságok. Sájer Máriának le kellett ülnie mind a 4 évet. Aztán az útja Magyar Péterhez vezetett.

A dollárcselédek mélyen hallgatnak

Megpróbáltuk fellelni azokat a cikkeket, tudósításokat, amelyeket a baloldali sajtó írt Magyar Péter új gazdasági vezetőjének ügyéről, de nem jártunk sikerrel. Ugyanis a 24.hu-n kívül sem a Soros-blog, azaz a 444, sem a volt indexesek Telex nevű blogja, sem a Soros-féle Átlátszó vagy akár más balos oldal sajtómunkásai nem érezték azt, hogy erről az ügyről be kellene számolniuk a nyilvánosságnak. Lapít a személyes hazugságon lebukott Szauer Péter lapja, a hvg is.