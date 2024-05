Deutsch Tamás: A magyarok elsöprő többsége békepárti állásponton van

Deutsch Tamás azt mondta, az idei EP-választások alapvető tétje az, hogy továbbra is a háború felé sodródik-e Európa, vagy pedig bekövetkezik "egy gyökeres politikai fordulat", és Európában a politikai döntéshozatalban felerősödik a békepárti álláspont. Hozzátette, nem mi, magyarok határoztunk így, hogy ekkora jelentősége legyen, hanem Európa történelme, története alakult így.

A kormánypárti politikus úgy véli, hogy

egy felfoghatatlan háborús pszichózis eluralta az európai politikát, és Európa egyre nagyobb sebességgel rohan a háború felé,

amit a brüsszeli bürokrácia, az állam- és kormányfők döntő többsége és velük együtt a magyar ellenzék támogat. Leszögezte: a Fidesz és a KDNP azt vállalja, hogy bármekkora is az ellenszél, a magyar polgárok elsöprő többsége által képviselt békepárti álláspontot fogja megjeleníteni az európai politikában. Ezzel szemben a magyar ellenzék a külföldi finanszírozóik háborúpárti álláspontját képviseli - fűzte hozzá. Deutsch Tamás emlékeztetett arra, hogy Magyarország 2004-es uniós csatlakozása óta az idei lesz az ötödik választás, és az eddigi négy EP-választás mindegyikén győzelmet aratott a Fidesz-KDNP. Ezt azzal a természetességgel képviselt állásponttal lehet magyarázni, hogy a Fidesz-KDNP-nek Brüsszelben is Magyarország az első - hangsúlyozta a kormánypárti politikus. Mi úgy gondoljuk,

a magyar polgároktól kapott bizalom arra teremt lehetőséget, hogy a magyar nemzeti érdeket képviseljük a lehető legkövetkezetesebben, legharcosabban, vitákat vállalva ezzel

- tette hozzá. Lezsák Sándor, az Országgyűlés alelnöke, a térség fideszes országgyűlési képviselője felszólalásában reményét fejezte ki, hogy egyre többen fogják erősíteni a Fidesz-KDNP háborúellenes gondolatait Brüsszelben és Magyarországon is, illetve egyre többen döbbenek rá, hogy mi a tétje ennek a választásnak. Csányi József (Nemzeti Fórum), Kiskunfélegyháza polgármestere arról beszélt, hogy a háborús helyzettel ellentétben az Európai Unió alapítói békét szántak Európának, és a magyarok most is egy ilyen Európában szeretnének élni.