Becsapott a Telex egy zenei producert, majd megijedtek Azahriahtól, ezután hazugságba menekültek

Nagyon furcsa dolog történt az elmúlt napokban a volt indexesek baloldali propagandaoldalánál, a Telexnél. A lap egyik rovatának vezetője - egy rivális, baloldali propagandablog szerint - bosszút állt a Hundred Sins nevű zenész-produceren azzal, hogy közzétette az illető arcmását. Mindennek azért van jelentősége, mert az előbb említett zenész eddig mindig maszkban jelent meg a nyilvánosság előtt. Az eset után Hundred Sins azt mondta, „nyolc év munkáját tönkre vágta”. A telexes figura, amikor egy vita során megfenyegette, hogy közzéteszi az Instagramon a fotóját, majd később a leleplezésére vonatkozó fenyegetést be is váltotta. Az eddig voltaképpen lényegtelen történetben az igazi fordulat pedig csak ekkor következett be. (Annyiban viszont nem lényegtelen, hogy egy gátlástalan, baloldali propagandamédium alkalmazottja visszaél borsónyi hatalmával, és bosszút áll egy sikeres emberen.)

A Telex szánalmas bosszúját a roppant nagy népszerűségnek örvendő, extra sikeres Azariah sem hagyta szó nélkül. Azt írta a volt indexesek blogjának, hogy „sajnos az idő igazolta, hogy a Telex manipulatív cikkeket ír, mindenáron mindenbe politikát csempészve”.

A Telex vezetősége ezt követően úgy megrettent attól, hogy elvesztik Azariah rajongóit, hogy azonnal lefokozták kedvenc propagandistájukat.

Nincs nevetségesebb, mint a sajtóetikát és a Telexet egy lapon említeni

A fent bemutatott történetnél is szánalmasabb, hogy a Telex főszerkesztője a propagandista-rovatvezető kapcsán sajtóetikai elvekre hivatkozott. Az utóbbi hivatkozás többek között azért is vicces, mivel a volt indexesek blogjáról többek között kiderült, hogy külföldről finanszírozták a Magyar Péterről szóló teljesen elfogult cikkeiket. És, ha már sajtóetika: a Telex arról is elfelejtett beszámolni, hogy mekkora botrányt okozott az egyik munkatársuk a parlamentben még 2023 őszén. A bukott jegybankelnök fia az Országgyűlésben meglehetősen furcsa állapotban levette cipőjét, majd lefeküdt aludni. Nyilván tökrészeg volt. A jelenetről fotó is készült, az Országgyűlés Hivatala pedig az akkori ülésszak végéig felfüggesztette belépési jogosultságát az Országházba. A telex és a sajtóetika kapcsolatához tartozik még az a történet is, hogy egyik munkatársuk, Nyilas Gergely egy iskolai rendezvényen üldözte, zaklatta Marosi Beatrixot, a Belső-Pesti Tankerületi Központ vezetőjét. Nyilas Gergelyt egyébként még az Index dolgozójaként 2018-ban jogerősen elítélte a bíróság, mert a menekültválság csúcsán kirgiz menekültnek adta ki magát, és okiratot hamisított, ezzel megtévesztve a hatóságokat.