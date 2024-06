Megrázó személyes élményét árulta el a békemenet miatt megtámadott magyar színésznő

Tarpai Viktória volt a vendége ezen a héten Andor Évának a Kontextuson. A színésznő sok mindenről mesélt a műsorban, drámai, személyes történeteket mesélt az ukrán kényszersorozásról, de szóba került a színház, a történelmi szerepek, Vidnyánszky Attila és természetesen a nemtelen és igaztalan támadások is, amiért szerepelt a békemeneten.

Mint ismert, az idei nagyszabású békemenet nagy hullámokat vert, jelentősen felkavarta a közéletet. A baloldal jókora pofont kapott akkor, hiszen minden fórumon arról cikkeztek, hogy a Fidesz meggyengült, még egy békemenetet sem tud már összehozni. Ezzel szemben minden idők egyik legnagyobb rendezvénye volt a választások előtt a békemenet. Ezért frusztráltságukban, ahol csak tudták, próbálták kisebbíteni minden fórumon az eseményt. Megjelent az egyik ismert influenszer, Bányai Judit tolmácsolásában egy elképesztően undorító videó is, amellyel a Vidnyánszky Attila által a Margitszigeten színpadra vitt előadást igyekezett porig alázni. Hiába, ezek a balosok mindenhez is értenek. Színésznek és rendezőnek is kitűnők, amellett, hogy páratlan humoruk van. A videót csak erős gyomorral rendelkező olvasóinknak javaslom megtekinteni.

Ebben az előadásban szerepelt Tarpai Viktória, aki a szeretet és a tisztelet hangján beszélt a műsorról:

Meghatározó jelentőséggel bírt, hogy ennyi ember eljött. Mert valóban én azt gondolom, hogy volt már máskor is békemenet, de ez valahogy sokkal erőteljesebben ott volt most az emberek lelkében. Mutatta az a tengernyi ember, hogy ez valóban most sokkal fontosabb talán, mint eddig bármikor.(...)"

Fontos beszélgetés, ajánlom megtisztelő figyelmükbe.

Szerző: Csépányi Balázs