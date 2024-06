Felkavaró interjút adott a Századvég youtube-csatornájának, a Kontextusnak az egyik legnagyobb és legszeretettebb magyar színész, Eperjes Károly. Nagy szerepek színpadon - Plautus, Shakespeare, Brecht, Moliere, Bereményi Géza, Csehov, Tamási Áron, Mrozek, Goldoni darabjaiban - , és persze legendás filmek: A tanítványok, Eldorádó, A Hídember, Redl ezredes, Hanussen, Rokonok, Az ajtó, Zárójelentés, A nagy generáció, és a sor hosszan-hosszan folytatható. Vagy saját filmrendezése, a szívszorítóan tökéletes Magyar passió. Eperjes Károly művészetről, politikáról, hitről, Orbán Viktorról vagy az őt üldöző, büntető Gyurcsány-világról is hihetetlen őszinteséggel mesél. A beszélgetés elején a Hazám, keresztény Európa című, zavarba ejtően aktuális Szabó Lőrinc versből is idéz, amikor arról beszél, hogy mit gondol a mai Európáról. A BESZÉLGETÉS LEGFONTOSABB RÉSZEIT AZ ALÁBBI SZÁMOKRA KATTINTVA KÜLÖN IS MEGNÉZHETI:

00:00:16 – Háború, béke, Orbán Viktor és a hazug, aljas Európa 00:11:00 – Támadások balról 00:14:01 – Keresztény hit 00:23:35 – Magyar Passió, Hídember, a baloldal bosszúja 00:41:12 – Kettős élet 01:01:02 – Családi tragédiák 01:12:26 – Politika 01:22:27 – Máté Gábor miatt otthagyta a Katona József Színházat 01:33:49 – Gyurcsányék támadásai 01:49:03 – Nagy művészek 01:53:18 – Háborús pszichózis

