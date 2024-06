Ezt keresik a vásárlók: egyre nagyobb az igény a fenntarthatóbb termékek iránt

A mai rohanó világban a fogyasztók folyamatosan olyan termékeket keresnek, amelyek nemcsak az igényeiket elégítik ki, hanem a mindennapi rutinjukat is leegyszerűsítik. A Procter & Gamble termékeit úgy tervezték, hogy az egészség, a higiénia és az otthoni ápolás terén nyújtott hasznosságukkal javítsák, egyszerűsítsék, kényelmesebbé és hatékonyabbá a mindennapi életet.

Procter & Gamble

„Jelenleg azt látjuk, hogy az európai piac sokkal gyorsabban nő, mint valaha, és vállalatunk az utóbbi 12 negyedévben is folyamatosan növekedni tudott, negyedévente öt százalékot. – állítja Loic Tassel, a Procter&Gamble európai elnöke. – Minden Európában előállított termékünk Európában kerül értékesítésre, ami fontos motorja a fejlesztéseknek, az új technológiáknak és annak is, hogy a globális anyavállalatunk itt fektessen be, vagy itt indítson új projekteket. Évente globális bevételünk két százalékát, körülbelül kétmilliárd dollárt fektetünk kutatás-fejlesztésbe, hogy még hatékonyabb termékekkel tudjuk fogyasztóinkat kiszolgálni.”

A vállalat termékei világszerte 7 milliárd háztartásban megtalálhatók, és a csomagolás, valamint a formulák terén olyan innovációkkal rendelkeznek, amelyek a teljesítményt és a fenntarthatóságot egyaránt hangsúlyozzák. A P&G világszerte elkötelezett a fenntarthatóság mellett is, ami a környezetvédelmi kezdeményezésekben és a terméktervezésben is megmutatkozik, vagyis olyan termékeket kínálnak, amelyek használatával a fogyasztókat is a környezeti lábnyomuk csökkentésére ösztönzik, azaz a fogyasztók szintjén energiát és erőforrásokat takarítanak meg.

Procter & Gamble

„Világszerte hatással vagyunk a fogyasztók mindennapjaira, ott vagyunk a fürdőszobájukban, a konyhájukban, tehát minden nap találkozunk velük. Éppen ezért fontos számunkra és számukra is, hogy olyan terméket adjunk nekik, amivel ők maguk kényelmesebben, gyorsabban, könnyebben tudják azt az adott feladatot ellátni, és persze emellett mindezt fenntartható módon tudják tenni.” – teszi hozzá Tassel.

A P&G termékei nemcsak az életminőséget kívánják javítani a kiváló teljesítmény és kényelem révén, hanem arra is törekszenek, hogy fenntartható értéket teremtsenek mind a fogyasztók, mind a bolygó számára.