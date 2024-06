Demeter Szilárd: Miért hasznos a foci a woke ellen?

Quod erat demonstrandum.

Ami meg a mi fiainkat illeti, hadd idézzem Hrutka János sokszoros válogatottunkat, magyar- és németországi bajnokot, nekünk ilyen focistáink vannak, megfogalmazzák helyettünk is a lényeget: „Legyünk büszkék arra, hogy hosszú évtizedek és a megszámlálhatatlan harmadik és negyedik hely után csoportelsőként jutottunk el egy nagy tornára. Sorozatban harmadszor. Lássuk az utat, az eredményeinket, a lehetőségeinket és az elérhető céljainkat tisztán. Az, hogy ennyire fáj egy Németország és egy Svájc elleni vereség, és magunkat ezen csapatok elé, esetleg mellé raktuk képzeletünkben a továbbjutást illetően, azt jelenti, hogy olyan sikereket értünk el a közelmúltban, amelyek erre a szintre is engedték elkalandozni a gondolatokat. Örüljünk, hogy ilyen gondolataink lehetnek egyáltalán, örüljünk, hogy vannak most már újra magyar példaképek, legyünk boldogok és izgatottak, hogy újra és újra jegyet válthatunk nemzeti csapatunk mérkőzéseire valamely nagy tornán. Mindeközben pedig fogadjuk el, hogy akár Skóciától is kikaphatunk. Ha mindent megteszünk, ha mindent beleadunk, akkor is. Van egy jó csapatunk, van egy kiváló stratégánk. Ez is sokkal több, mint ami hiányzik!”

A felvétel a hirado.hu oldalon hallható.