Menczer Tamás: Hajrá, magyarok!!!

"Itthon mindenki ellen esélyesek voltunk, és idegenben is jellemzően. Na most ezután jött az a három évtized, amikor ez teljesen megfordult és nekem, meg az én generációmnak megtapasztalni azt a '16-os EB-től, azt megelőzően, meg onnantól, hogy gyakorlatilag oda tudtunk eljutni, hogy megint hazai pályán igazából mindenki ellen azt tudjuk mondani, hogy van sanszunk és idegenben is úgy tudunk kimenni, hogy nem az öltözőfolyósón összecsináltuk magunkat a kezdő sípszó előtt, hanem hogy van sanszunk, ez nekem csodálatos érzés" - mondta Menczer Tamás.