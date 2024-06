Érkezhet a bikinis különkiadású Mokka?

Harmadfokú hőségriasztás lépett életbe az országban szerdán, a HungaroMet előrejelzése szerint ugyanis a napközbeni csúcshőmérséklet 32 és 37 Celsius-fok között alakulhat. Győrfi Pál, az Országos Mentőszolgálat szóvivője a szerdai Mokkában elmondta, a forró nyári napokon kiemelten fontos a folyadékpótlás és a fényvédelem, emellett arra is felhívta a figyelmet, hogy a kánikulában senki ne hagyjon még rövid időre sem állatot vagy gyermeket a felforrósodott autókban - írja a Tenyek.hu

Az extrém forróság általában megviseli a szervezetet mert a hőháztartásunk ilyenkor egy komoly próbatétel elé kerül, egyrészt, hogy hogyan őrizzük meg az állandó testhőmérsékletünket úgy, hogy a környezetünkben nagyon meleg van, tehát ne melegedjünk fel a környezetünkkel együtt, másrészt pedig próbáljuk a hőt leadni, amit a szervezetünk

– mondta a Mokkában a mentőszóvivő, hozzátéve, éppen ezt a két oldalt kellene ezekben a napokban mindenkinek kezelni.

Győrfi Pál kiemelte, nagyon fontos a megfelelő folyadékpótlás, ráadásul ilyenkor az sem baj, ha naponta 3 liternél is több vizet fogyasztunk. Emellett érdemes az időjáráshoz megfelelően öltözködni, a hőérzetünket ugyanis nagyban befolyásolhatja az is, hogy milyen színű, valamint milyen anyagú darabokat választunk.

Laza, természetes anyagokból készült ruhákat viseljünk és lehetőleg próbáljunk árnyékos, hűvös helyre húzódni

– tanácsolta, mire Pachmann Péter azonnal egy új ötlettel fordult műsorvezető társához. „Hát végül is egyébként kiköltözünk a Mokka-kertbe most hétvégén, jövő héten pedig már onnan megy a Mokka, tehát igazából strandruhában is vezethetjük az adást, nem?” – kérdezte Orosz Barbarát, akivel végül jót nevettek a rögtönzött ötleten.