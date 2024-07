Itt a bizonyíték: a külföldről fizetett Telex és 444 ezért folytatott oltásellenes kampányt Magyarországon

A Pentagon állt a kínai oltóanyagok nemzetközi lejáratása mögött

A Reuters oknyomozó anyagából kiderül, hogy

a Pentagon – a 2020-ban indított, majd 2021 közepén leállított titkos kampány keretében – hamis X (korábbi nevén Twitter)-fiókok felhasználásával és a közösségi médiában terjesztett álhírekkel igyekezett negatív színben feltüntetni a Kínából származó maszkok, tesztcsomagok és a Sinovac vakcina hatékonyságát.

Az akció hátterében az állt, hogy miközben az Egyesült Államok még a saját állampolgárai beoltására koncentrált,

Kína elkezdett vakcinákat adományozni a megszorult országoknak, növelve ezzel befolyását, amit Washington nem nézett jó szemmel.

A propagandaművelet során az amerikai fegyveres erők kötelékébe tartozók többek között „a Covid Kínából jött, a vakcina is Kínából jött, ne bízz Kínában!” bejegyzést terjesztették a közösségi médiában. Érdekesség, hogy a tényfeltáró összeállításban – nevük elhallgatásával – az amerikai program résztvevői is nyilatkoztak, és elismerték az akció tényét.

Amerikai pénzügyi támogatást élvező médiumok támadták a kínai vakcinát hazánkban

Emlékezetes, hogy a koronavírus-járvány idején Magyarországon a baloldali és liberális pártok, valamint a hozzájuk köthető sajtóorgánumok nagy horderejű kampányt folytattak a kínai és orosz oltóanyagokkal összefüggésben.

Fotó: NurPhoto / AFP

Egyebek mellett a Gyurcsány-párt 2021 januárjában petíciót indított annak érdekében, hogy hazánkban ne lehessen olyan kínai vakcinával oltani, amelyet nem engedélyezett az Európai Gyógyszerügynökség, míg

Fekete-Győr András, a Momentum egykori elnöke azt követelte, hogy a kínai vakcinával először a kormánytagok oltassák be magukat.

Fontos hangsúlyozni, hogy

az Egészségügyi Világszervezet (WHO) mind a kínai Sinopharm, mind a Sinovac vakcináját hitelesítette, és felvette a Covid-19 elleni védőoltások listájára, miután a testület meggyőződött a szóban forgó oltóanyagok biztonságosságáról és hatásosságáról.

A Reuters oknyomozó cikkének fényében elgondolkodtató továbbá, hogy

Magyarországon a pandémia csúcspontján számos, a kínai vakcina hatékonyságát és biztonságosságát kétségbevonó írást tettek közzé olyan sajtóorgánumok, amelyek számottevő pénzügyi támogatásban részesültek amerikai székhelyű szervezetektől.

A 444 mögött álló Magyar Jeti Zrt.-nek 49 500 dollár támogatást (18 millió forint) folyósított a Soros Györgyhöz köthető Open Society Institute, valamint a kiadó a szintén tengerentúli Google Digital News Initiative Innovation Fund pályázata keretében 32 millió 200 ezer forintban részesült. Ehhez hasonlóan a Telex kiadója, a Van Másik Zrt. (korábban Van Másik Kft.) az Amerikai Külügyminisztérium által finanszírozott DRL-től (Bureau of Democracy, Human Rights, and Labor) 740 000 dollár (270 millió forint) támogatást kapott, valamint további amerikai eredetű pénzügyi forrásokból is gazdálkodott (Google Partner Project: 1 144 000 forint; Internationales Presse Institut: 8 033 000 forint).