A Főkert vezetőjének leváltásával Karácsony Gergely beismerte, hogy hazugság volt az egész zöldpolitikája

Június 28-ai hatállyal megszüntették Zakar András tisztségét a Főkert élén. Karácsony Gergely – újonnan megválasztott – főpolgármester egyik legelső intézkedése az volt, hogy felmentette Zakart, amivel lényegében elismerte, hogy az elmúlt évek zöldítési politikája óriási kudarc volt. Természetesen megvárta ezzel a választásokat, aztán hirtelen lépett, mindenki megdöbbenésére.

Karácsony Gergely újraválasztása után azonnal menesztette a Főkert vezérigazgatóját– Fotó: Ripost

A Metropolnak egy, a fővárosi zöldfelület-fenntartásban dolgozó tájépítész szakember korábban úgy fogalmazott:

A fejlesztési tervek nagy része szép látványelem, ám nincs mögötte semmilyen valós konkrétum. Az elmúlt évek statisztikája azonban azt mutatja, hogy a tervezéstől a kivitelezésig hosszú évek telnek el

– mutat rá a korábbi a fővárosi zöldinfrastruktúra-fejlesztésben évtizedek óta dolgozó szakember, írja a Metropol.

A szakember azt is megjegyezte, hogy a Karácsony elmúlt ötéves ciklusában megvalósult projektek, mint a Pünkösdfürdő Park és a Blaha Lujza tér, mind az előző városvezetés előkészített eredményei, a jelenleginek csak be kellett fejeznie. Az más kérdés, hogy Blaha-beruházást például „lebutították”, így zöld sziget helyett betontenger lett belőle.

Fák nélküli „marketingzöldítés”

Az elültetett fák területén sem teljesített valami jól a főváros az elmúlt években: 24 ezer erdészeti csemete – amit nem lehet közterületi fának minősíteni – mintegy 35-40 százaléka a korábban elültetett, de a szakszerű fenntartások elmaradásai, az öntözések hiánya miatt kiszáradt fák pótlása. Így alig jön ki 4-5 ezer új darab sorfa, amit elültettek az elmúlt 5 évben.

Az előző Tarlós-érában nem nevezték magukat „zöldnek” a város vezetői, mégis ennek a többszörösét ültették – vagyis amit Karácsony Gergely „zöld” várospolitikája igazi hazugság.

A tájépítész ennek kapcsán kiemelte:

amit Karácsony Gergely zöldítés néven művelt, az inkább csak egy valós tartalom nélküli, úgynevezett marketingzöldítés, így szerinte érdemi változás nélkül, a küszöbön lévő újabb ciklus sem kecsegtet túl nagy reményekkel.

Méhlegelők helyett gaztenger és kutyagyilkos elszáradt toklászmezők

Bár Karácsony Gergelyék mindig szerették „méhlegelőnek” hívni az elhanyagolt területeket, a valóságban azoknak a többsége elhanyagolt, száraz területek, amelyeknek többsége egyetlen eldobott cigicsikktől is meggyulladhat, majd a szél segítségével átterjedhet az ingatlanokra is. Az értelmetlen „méhlegelők” nyár közepére rendszeresen teljesen kiégnek. Ilyenkor már nemhogy virágot, de életet se nagyon talál az „éhes beporzó”. A sárguló fűszálak azonban megmaradnak, és mivel nem vágják le, egyre jobban kiszárad az egész terület. A száraz fű nagyon tűzveszélyes környezetet teremt, különösen száraz és meleg időjárás esetén. A felgyülemlő száraz növényi anyag könnyen lángra kap, nagyon jól ég, és gyorsan terjedhet, fenyegetve a házakat, az infrastruktúrát és a természeti környezetet egyaránt. A tűzveszélyt tovább súlyosbítja a szél jelenléte, mivel az égést táplálva fokozhatja a lángokat, vagy az égő fűszálakat könnyen felkaphatja, és új tüzeket indíthat el távoli területeken is. Az ilyen tüzek kezelése bonyolult és veszélyes lehet, és sok erőforrást igényel a tűzoltók részéről. A kutyások és a kisgyerekesek pedig rendszeresen panaszkodnak a „méhlegelőkre”, ahol rengeteg a toklász, amitől megsérülhet gyermek és állat – rendszeresen panaszkodnak a kutyás fórumokon, hogy tömegével viszik állatorvoshoz házi kedvenceiket a gazdik...