Egy év után, szinte napra pontosan történt újabb tragikus baleset az Árpád hídon

Július 1-én éjfél után kezdett el három autós versenyezni a Teve utcánál, egy Mercedes mellett két BMW.

A hídon lévő térfigyelő kamerák rögzítették az esetet. A felvételeken jól látszik hogy az Árpád hídi felüljárója után a 690 lóerős Mercedes felgyorsított, a két BMW pedig lemaradt tőle. A Mercedes hirtelen balra csúszott, a sofőr jobbra kormányzással próbálta megoldani a helyzetet, de ez nem sikerült neki. Ezután csapódott a szalagkorlátnak a kocsi és gázolta halálra egy fiatal biciklist.

A halálos baleset után a Mercedes a Flórián téri irányába a tetején pörgött. A második BMW nem tudott megállni. Mindkét autó sofőrjét súlyos sérülésekkel vitték kórházba

- mondta Balogh Ádám az eset után a BRFK Közlekedésrendészeti Főosztály vezetője.

A biciklis 3D-modellezőként dolgozott, videójátékokhoz, illetve filmekhez készítette kül- és beltéri helyszíneket. Szabályosan haladt a biciklisávban, amikor megtörtént a tragédia. Úgy tudni, mindkét lába leszakadt, amikor a Mercedes nekicsapódott.

Ütközésben összeroncsolódott autók az Árpád hídon 2023. július 1-jén

A Mercedes sofőrjéről is sok minden kiderült. Van egy autókereskedése, a sportkocsik rajongója és rendszeresen részt vesz gyorsulási versenyeken: a neve megtalálható a tököli gyorsulási versenyek nevezési listáin is. A luxusautót nemrég szakszervizbe vitték. A műhely videóban mutatta be a ritkaságnak számító kocsit.

A baleset után pár nappal a rendőrök a kórházban hallgatták ki 33 éves sofőrt, halálos közúti baleset gondatlan okozása miatt.

Ugyanis az igazságügyi műszaki szakértői megállapította, hogy a luxus-sportkocsi legalább 137-cal száguldott, mielőtt kisodródva elgázolta a szabályosan közlekedő biciklist.

Emellett ez egy feltuningolt Mercedes-AMG E 63 S, amelyben ki volt kapcsolva a menetstabilizáló a baleset pillanatában. Elképzelhető, hogy ha be lett volna kapcsolva, semmi gond nem lett volna a megcsúszás korrigálásával, mert az autó magától megoldotta volna.

A férfit végül letartóztatták a Fővárosi Főügyészség javaslatára. A bűnismétlés veszélye miatt döntött a legsúlyosabb kényszerintézkedés elrendelése mellett a bíróság.

A sofőr a bíró előtt folyamatosan sírt a bíró és kitartott amellett, hogy nem versenyeztek, hanem azért gyorsult fel, mert egy "BMW rátapadt". Azt is mondta, hogy sajnálja, amit tett.

A férfi most már szabadlábon van, ítélet egyelőre nincs.