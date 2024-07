A polgármester is érintett lehet az óbudai korrupciós botrányban

A Központi Nyomozó Főügyészség (KNYF) eddig tíz személyt hallgatott ki gyanúsítottként a nagy port kavaró korrupciós, vélhetően önkormányzati pénzek visszaosztásáról is szóló botrány kapcsán. Legutóbb Czeglédy Gergőt, Óbuda alpolgármesterét tartóztatta le a hatóság. A vesztegetéssel vádolt baloldali politikus sorsáról a napokban döntött a hatóság. A másodfokú bíróság helyben hagyta a Budai Központi Kerületi Bíróság korábbi végzését, így továbbra is letartóztatásban marad társával együtt. A KNYF az alpolgármestert egyébként azzal gyanúsítja, hogy százmillió forintnyi kenőpénzt fogadott el azért, hogy biztosítsa egy reklámcég plakátjainak elhelyezését Óbudán. A vesztegetési pénz eredetének és céljának leplezésére fiktív szerződéseket kötöttek - ismertette a Metropol, aki arról is beszámolt, hogy az egyik gyanúsított vallomása alapján Kiss László polgármester is érintett lehet az ügyben.

Gyepes Ádám fideszes önkormányzati képviselő úgy értesült a hírekből, hogy többen kötöttek már vádalkut a hatóságokkal, vagyis az enyhébb büntetés reményében beismerő vallomást tettek és feltárták az ügy részleteit. Így merülhetett fel Czeglédy Gergő alpolgármester neve is.

Lassan fél éve tart a III. kerület történetének legnagyobb korrupciós botránya, az önkormányzat hivatalos lapja – amelyet az óbudaiak pénzéből finanszíroznak –, mégsem adott tájékoztatást az itt élők számára arról, hogy miért tartóztatták le a kerület egyik választott vezetőjét, hogy milyen bűncselekmények miatt folyik a nyomozás az önkormányzatot érintően és hogy Kiss László polgármester mit kíván tenni annak érdekében, hogy helyreállítsa Óbuda-Békásmegyer becsületét

– mondta a lapnak Gyepes Ádám.

Czeglédy Gergő

Fotó: óbuda.hu

