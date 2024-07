Félmeztelen nő miatt állt be a győri vasútvonal

Hatósági intézkedés miatt átmenetileg csak lassabban közlekedhetnek a vonatok Budapest-Kelenföld és Budaörs között – írta szerdán közösségi oldalán a Mávinform. A győri fővonalon 15-30 perces késsekkel kellett számolni a reggeli órákban.

Fotó: Roviden.hu/Facebook/Bicskei Csevegő

Ahogy kiderült, a hatósági intézkedés oka azonban nem mindennapi. A Röviden.hu kiszúrta, hogy a bejegyzéshez írt hozzászólásoknál kiderült: a sínek között egy zavart, félmeztelen nő sétálgatott, amiről egy Facebook-posztban egy fotót is megosztottak.

Ahogy azt korábban megírtuk, egy félmeztelen utas szétverte a palmai repülőteret és megtámadta a személyzetet, amiért lekéste a járatát. A férfi tombolását videóra vették. A férfi azért dühöngött, mert lekéste a Gran Canariára induló járatát és a beszámolók szerint fizikailag is bántalmazta a Ryanair egyik alkalmazottját.Később hat biztonsági őr érkezett a helyszínre, ahol a férfi még mindig tombolt. A férfi ekkor bement a női mosdóba, ahol összetört egy tükröt, és azzal fenyegetőzött, hogy megöli magát.

Több utast megütött, és a rendőröknek is nekitámadt egy meztelen nő a chilei Arturo Merino Benitez nemzetközi repülőtéren. Az esetről videó is készült, a nő tombolását sokan a filmbéli Terminátorhoz hasonlították, bár voltak akik szerint inkább segíteni kellett volna neki. Végül a rendőrök lefogták és eltávolították a helyszínről. Úgy tudni alkoholt és drogot is fogyasztott, mielőtt tombolni kezdett.

Január 22-én, délután a budapesti Szent István-bazilikában egy mentálisan zavart külföldi férfi a templomőröket félretaszítva berontott a templomtérbe, a szentélyben levetkőzött és méltatlanul viselkedett. Mivel felszólításra nem hagyta abba a rendbontást, a rendőrség vezette el.

Az alábbi felvételeket a chicagói O'Hare repülőtéren készítették, ahol egy meztelen férfi sétált a betonon, hogy a C10-es kapunál felszálljon a Delta járatára. A férfit letartóztatták. Egyelőre nem tudják tettének okát, és hogy miként tudott kijutni a betonra.

Egy meztelen nő sétálgatott a Denveri Nemzetközi Repülőtéren 2021 szeptember 19-én hajnali öt óra körül. a zavart nő a reptér A-37-es kapujának a közelében járkált, és többek között arról kérdezgette az utasokat, hogy hogy vannak, illetve honnan érkeztek.