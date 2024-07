Forradalmi áttörés az Alzheimer-kór korai felismerésében

Fotó: Photos by Adam Szalai

Kutatással alátámasztott eredmények

A ProLabor közel 30 éves laboratóriumi diagnosztikai múltjával biztosítja a szakmailag elvárt minőségű eredmények kiadását. Annak érdekében, hogy meggyőződjenek a teszt hatékonyságáról, a vizsgálat bevezetése előtt neurológus szakorvosokkal szorosan együttműködve végeztek előzetes vizsgálatokat azokkal a páciensekkel, akiknél ismert, hogy magas az Alzheimer-kór kialakulásának kockázata. A laborban a teszt elvégzése mellett kérdőíveket töltettek ki a páciensekkel, amelyekben részletesen felmérték az életmódjukat, a szedett gyógyszereket, a tüneteket, a kognitív hanyatlásra utaló jeleket és azt, hogy az érintettek hogyan boldogulnak a mindennapi teendőikkel. Az eredmények összhangban álltak a mérési adatokkal, ami megerősítette a teszt pontosságát.

"A gyártóval és a fejlesztőcsapattal is szoros kapcsolatot ápolunk, több megbeszélésünk is volt már, és folyamatosan beszámolunk nekik a tapasztalatainkról. Ők is készítenek tanulmányokat több ezer fő bevonásával, és ezekről rendszeresen tájékoztatnak minket is. Hamarosan Magyarországra érkeznek, hogy közösen végezzünk méréseket” – tette hozzá Szabó Erna.

A kutatók régóta dolgoztak egy olyan eljárás kifejlesztésén, amely nagy hatékonysággal képes kockázatot becsülni az Alzheimer-kór megjelenésére. Erre kínál megoldást egyedülálló módon a PeopleBio által kifejlesztett vizsgálati módszer, amely a ProLaboroknak köszönhetően Budapest mellett Debrecenben két helyen, valamint Hajdúszoboszlón, Karcagon, Kisújszálláson és Tiszafüreden is elérhető. A vizsgálat egy jól ismert, régóta alkalmazott módszeren alapul, de kivitelezése és az eredmények értelmezése nagy szaktudást, tapasztalatot és precizitást igényel.