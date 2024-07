Magyarok is kórházba kerültek a kannabiszos gumicukor miatt

A toxikológiai osztályon, félig kómában fekszenek azok az emberek, akik kannabiszos gumicukrot vettek egy Váci utcai üzletben. Korábban megírtuk, hogy több turista is kórházba került az édesség miatt, most azonban kiderült, hogy magyarok és fiatalkorúak is rosszul lettek. A rendőrség nyomozást indított az ügyben és lefoglalta az összes édességet.

A kannabiszos gumicukor miatt 31 turista került kórházba, azonban a Ripost információi szerint nem csak külföldiek, hanem magyarok és fiatalkorúak is rosszul lettek az édességtől. A gumicukrot egy Váci utcai boltban vették, és THCJD nevű anyagot tartalmaz. Az édesség 15 ezer forintba került és öt szem gumicukor található egy csomagban. Információk szerint a csomagolásán fel volt tüntetve, hogy egy THCJD nevű anyagot tartalmaz, ami pszichoaktív kannabinoid. Ennek a szerkezete hasonló, mint a THC, de sokkal erősebb a hatása az emberi szervezetre. Elég mindössze 1-2 darabot megenni, hogy rosszul legyünk tőle. Képünk illusztráció

Fotó: Unsplash Azok az emberek, akik ettek a gumicukorból nagyon rossz állapotban kerültek kórházba, szinte magatehetetlenül, félig kómában feküdtek a toxikológiai osztályon. A lap információi szerint az egyik betegnél volt egy számla, erről derült ki, hogy hol vették az életveszélyes drogot. A rendőrök végül az üzlet teljes gumicukor-készletét lefoglalták, szakértők fogják megvizsgálni. A Ripsot az esettel kapcsolatban megkereste a rendőrséget: Tájékoztatjuk, hogy a Budapesti Rendőr-főkapitányság kóros szenvedélykeltés vétség gyanúja miatt ismeretlen tettes ellen indított nyomozást, mert az elmúlt napokban többen – köztük fiatalkorúak – kerültek kórházba, miután egy belvárosi CBD-shopban vásárolt gumicukor fogyasztását követően rosszul lettek. A nyomozók az üzlet teljes gumicukor-készletét lefoglalták és szakértői vizsgálatnak vetik alá. Azok között, akik rosszul lettek, van magyar állampolgár – írták a válaszukban. Az üzletet nem zárták be, egy közleményt adtak ki amiben leírték, hogy a gumicukrot Hollandiából szerezték be, nem tudták, hogy szennyezett. A hatóságokkal együttműködnek annak kiderítésében, kit terhel felelősség a történtekért. Ha bárki az üzletben gumicukrot vásárolt, az ne fogyassza el, hanem vigye vissza, a vásárlás helyén megtérítik az árát. Ahogy az Origo is beszámolt róla, rekordmennyiségű kokaint foglaltak le Németországban. Tizenegy kilogramm marihuánát próbált Magyarországra csempészni egy koszovói férfi Röszkénél júniusban.

Egy férfi az interneten rendelt meg több száz kannabisz magot, amiket elültetett Pécs külterületén. A növényeket gondozta, a megfigyeléshez pedig az egyik ismerőse segítségét kérte, aki cserébe kapott a drogból.

