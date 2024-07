Ezért nem lehet béke Ukrajnában

Miért nem képesek a háborús felek leülni a tárgyalóasztalhoz, miközben Európa lakosságának 70 százaléka azonnali tűzszünetet akar?

- tette fel a kérdést Jeszenszky Zsolt.

A valóság ezer darabja legújabb adásából kiderülnek a háború hátterében álló, kevésbé nyilvánvaló geopolitikai összefüggések, és az is, hogy a politikai vezetők – nagyon kevés kivétellel – miért tesznek meg mégis mindent a háború folytatásáért.

Továbbá a műsorban szóba kerül az is, hogy az USA számára a geopolitikai kulcs Ukrajna, amelybe évek óta pumpálják a rengeteg pénzt, ahol politikai akciókat hajtanak végre annak érdekében, hogy Ukrajnát kiszakítsák az orosz érdekszférából, és a Nyugat előretolt bástyájává tegyék. Erről szól Ukrajna NATO-tagsága is, többek között rakétabázisok telepítéséről, ahonnan szükség esetén akár Moszkvát és Szentpétervárt is közvetlenül, a földről lehet lőni, légitámadások nélkül…

Oroszország az agresszor, amely megtámadta Ukrajnát, ez tény. De az is tény, hogy az amerikai külügyminisztérium, a titkosszolgálatok, politikai és katonai vezetők nagyon sokat tettek ezért a konfliktusért

– hangzik el a Kontextus podcastjában. Az USA most már egyszerűen nem hagyhatja, hogy Ukrajna veszítsen. Sem Eurázsiát nem hagyhatják egyesülni, benne a „hátország” végtelen nyersanyagával, sem Kelet-Európát nem engedhetik át az orosz érdekszférának, benne a világ legjobb minőségű ukrajnai termőföldjeivel. Főleg, ha már Gyuri bácsiék ilyen mennyiségben bevásároltak belőle…

A valóság ezer darabja teljes terjedelmében itt megtekinthető: