Kiskorúak fejlődését veszélyezteti a Soros-blog obszcén tartalma

A kiskorúak szellemi, lelki és erkölcsi fejlődését is súlyosan veszélyezteti az, ahogy a 444 nevű Soros-blog publikált cikket oldalán – hívja fel rá a figyelmet a Tűzfalcsoport. A tényfeltáró portál szerint a „Toxic Weekend” punk fesztiválról közölt riportban közzétett obszcén fotók súlyosan szeméremsértő nyíltsággal közvetítik a szexualitást úgy, hogy arra sehol nem figyelmeztetnek. Ráadásul nemcsak a cikkben, hanem a portál főoldalán is ilyen borítókép jelenik meg, tehát még ha rá se kattintunk a cikkre, akkor is szembetalálkozunk vele.

A Tűzfalcsoport felhívja arra a figyelmet, hogy bár a véleménynyilvánítás szabadsága és a sajtószabadság mindenkit megillető alapvető emberi jog, ezen alapjogok sem gyakorolhatók korlátlanul, és

az Alkotmánybíróság is számos iránymutatást adott már ki arról, hogy a sajtó tevékenysége nem korlátlan, hanem „más alapvető jogok vagy alkotmányos értékek érvényesülése érdekében kötelezettségekkel tűzdelt”.

Forrás: Tűzfalcsoport

Az Emberi Jogok Európai Egyezménye 10. cikke szerint e - kötelezettségekkel és felelősséggel együtt járó - szabadságok gyakorlása a törvényben meghatározott olyan alakszerűségeknek, feltételeknek, korlátozásoknak vagy szankcióknak vethető alá, amelyek szükséges intézkedéseknek minősülnek egy demokratikus társadalomban, többek között a nemzetbiztonság, a közbiztonság, a bűnözés megelőzése, a közegészség vagy az erkölcsök védelme céljából. A Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmánya 19. cikke szintén rögzíti, hogy a két alapjog gyakorlása különleges kötelességekkel és felelősséggel jár, ennél fogva bizonyos korlátozásoknak vethető alá, többek között a közrend, a közegészség vagy a közerkölcs védelme érdekében. Magyarország Alaptörvénye[Alaptörvény] IX. cikke rögzíti, hogy mindenkinek joga van a véleménynyilvánítás szabadságához. Hazánk elismeri és védi a sajtó szabadságát és sokszínűségét, biztosítja a demokratikus közvélemény kialakulásához szükséges szabad tájékoztatás feltételeit. Ugyanakkor az Alaptörvény I. cikk (3) bekezdése ezzel egy időben azt is deklarálja, hogy az alapvető jogok korlátozhatók, amennyiben az más alapvető jog érvényesülése vagy valamely alkotmányos érték védelme érdekében, a feltétlenül szükséges mértékben, az elérni kívánt céllal arányosan, az alapvető jog lényeges tartalmának tiszteletben tartásával történik. A véleménynyilvánítás szabadságának általános korlátját az Alaptörvény IX. cikk (4)-(5) bekezdése jelöli ki: az alapjog gyakorlása nem irányulhat mások emberi méltóságának, illetve a magyar nemzet, a nemzeti, etnikai, faji vagy vallási közösségek méltóságának a megsértésére. A sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló 2010. évi CIV. törvényt [Smtv.] az Országgyűlés a szólásszabadság, a sajtószabadság és a médiaszolgáltatások kiemelkedő kulturális, társadalmi jelentőségét szem előtt tartva alkotta meg. Az Smtv. 4. § (3) bekezdése, valamint a 19. § (3) bekezdése rögzíti a sajtó tevékenységének további törvényi korlátait: - 4. § (3) bekezdés: a sajtószabadság gyakorlása nem valósíthat meg bűncselekményt vagy bűncselekmény elkövetésére való felhívást, nem sértheti a közerkölcsöt, valamint nem járhat mások személyiségi jogainak sérelmével. - 19. § (3) bekezdés: a sajtótermékben megjelenő azon médiatartalom, amely súlyosan károsíthatja a kiskorúak szellemi, lelki, erkölcsi vagy fizikai fejlődését, csak oly módon tehető a nyilvánosság tagjai számára elérhetővé, amely – valamely műszaki vagy egyéb megoldás alkalmazásával – biztosítja, hogy kiskorúak nem férhetnek hozzá. Ha ilyen megoldás alkalmazása nem lehetséges, akkor a médiatartalom csak a kiskorúak lehetséges veszélyeztetéséről szóló tájékoztatást tartalmazó figyelmeztető jelzéssel tehető közzé.

A közerkölcs védelme, mint a sajtószabadság korlátja az Emberi Jogok Európai Egyezményében és a Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmányában is megjelenik.