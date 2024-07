Kislányt kényszerítettek prostitúcióra Szabolcsban

Egy szabolcsi településen élő 14 éves lány szerelmes lett egy nála idősebb férfiba, majd hozzá is költözött. Később azonban a férfi és az anyja arra kényszerítették, hogy kezdjen el prostituáltként dolgozni. Ha ellenkezett, vagy nem kereste meg a napi elvárt összeget, akkor megverték. A lány közben kétszer is terhes lett, de így is dolgoznia kellett.

A 14 éves lány 2017 szilveszterén ismerkedett meg egy nála 10 évvel idősebb férfival, akibe beleszeretett, majd hozzá is költözött. Néhány hónap elteltével azonban a férfi és az anyja azt mondták neki, hogy nem kezd el prostituáltként dolgozni, akkor el kell költöznie. A lánynak nem volt hova mennie, ezért elkezdett dolgozni. A férfi és az anyja meghatározták, hogy hetente hat napot kell dolgoznia a nyírbátori vasútállomáson, vagy Baktalórántháza közelében az országúton. A pénzt, amit megkeresett mindig le kellett adnia.

Ha nem kereste meg a napi elvárt összeget, vagy nem akart dolgozni, akkor az anya és a fia puszta kézzel, vagy egy seprűnyéllel megverték, valamint fenyegették. A lány közben két gyereket is szült, de terhesen, valamint közvetlenül a szülések után is dolgoznia kellett. A kislány busszal járt a kijelölt helyekre dolgozni, amikor nem járt a busz, akkor az anya korábbi élettársa fuvarozta. A férfi és az anya utasításainak megfelelően a kislány 3 évig dolgozott prostituáltként, amivel több millió forintot keresett. A pénzt a férfi és az anyja felélték. A lány akkor tudott elmenekülni, amikor járni kezdett az egyik kuncsaftjával, aki magához költöztette. Az ügyészség a férfit, az anyját, valamint az asszony korábbi élettársát emberkereskedelemmel és kényszermunkával vádolja. Azt javasolják, hogy az anya és a fia beismerő vallomást tesznek, akkor a bíróság ítélje őket 6 év fegyházbüntetésre, a volt élettársát pedig felfüggesztett börtönbüntetésre. Egy salgótarjáni férfi az ismerőse salgótarjáni házában fogva tartott egy nőt és arra kényszerítette, hogy idegenekkel szexeljen pénzért. Tisztálkodási lehetőséget nem biztosított neki, enni pedig csak egyszer adott neki egy nap. Az ismerős tudott róla, hogy a férfi a házában fogva tart egy nőt. Egy magyar nő, az élettársa és a férfi anyja egy kiszolgáltatott helyzetű, gondokság alatt álló nőt dolgoztatott prostituáltként. A pénzét elvették és magukra költötték. Csibrákon fogtak el a rendőrök egy német családot, akiket köröztek a hatóságok. A szülőket emberkereskedelem és személyi szabadság megsértése miatt körözték a német rendőrök.

Egy 15 éves lányt a nagyszülei nevelték vidéken, de Budapesten tanult ezért kollégista volt. Beleszeretett egy 18 éves férfiba, aki közös jövőt ígért neki, ehhez viszont arra kérte a lányt, hogy prostituáltként dolgozzon. Ebben segített neki az unokatestvére és annak élettársa is. A lányról lenge ruhában csinált fotót a férfi, ebben segített neki az unokatestvére és annak párja is. Ezeket a képeket fel akarták tölteni az internetre, hogy hirdessenek szexuális szolgáltatásokat, de ez nem sikerült nekik, ezért leküldték a lányt az utcára, hogy dolgozzon. Azon az éjszakán egy kuncsaftja volt a lánynak, aki 6 ezer forintot fizetett neki. Ezt a pénzt oda kellett adnia a férfinak. Másnap már feladtak egy hirdetést, de nem a kislányról készült képeket töltötték fel, hanem az unokatestvér élettársáét. A hirdetésre jelentkező férfi 20 ezer forintot fizetett a szexért.





