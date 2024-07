Forradalmi magyar megoldás a műanyagszennyezés ellen

A márka forradalmi újítása mellé a világhírű színésznő, Eva Mendes is beállt, olyannyira, hogy Ryan Gosling felesége a filmezéstől való visszavonulása ellenére reklámszerepet is vállalt a magyar termék kedvéért - számolt be róla a Tények.

A kubai-amerikai származású színésznő köztudottan odafigyel az egészségére, naponta sportol, hidratál és az életéből már teljesen kiiktatta a műanyagokat, és éppen ezért mondott igent a felkérésre.

A Floewater csomagolása ugyanis végtelenszer újrahasznosítható, így talán örökre el lehet majd felejteni a műanyag palackokat.

Emellett természetesen még számos előnye van az alumíniumdobozos víznek a PET-palackos termékekkel szemben, amik hozzájárulnak ahhoz, hogy ezek egyre népszerűbbé váljanak a környezettudatos fogyasztók körében.

1. Szennyeződések eltávolítása: A tisztított víz több lépéses tisztítási folyamaton megy keresztül, amely eltávolítja a szennyeződéseket, baktériumokat, vírusokat, nehézfémeket és egyéb káros anyagokat. Ez különösen fontos lehet olyan területeken, ahol a természetes vízforrások szennyezettek.

2. Egységes minőség: A tisztítási folyamat révén a tisztított víz minősége és íze állandó, függetlenül a forrásvíz változásaitól. Ez különösen hasznos lehet azok számára, akik állandó ízű és minőségű vizet keresnek.

3. Környezetbarát csomagolás: Az alumíniumdobozok könnyebben és hatékonyabban újrahasznosíthatók, mint a műanyag palackok. Az alumínium újrahasznosítása kevesebb energiát igényel, és az anyag végtelenül újrahasznosítható anélkül, hogy veszítene minőségéből.

4. Csökkentett műanyagszennyezés: Az alumíniumdobozok használata segít csökkenteni a műanyaghulladék mennyiségét, amely gyakran kerül az óceánokba és a környezetbe, súlyosan károsítva az ökoszisztémákat.

5. Hosszabb eltarthatóság: Az alumíniumdobozok jobban védik a vizet a fénytől és az oxigéntől, ami hozzájárulhat a hosszabb eltarthatósági időhöz és a jobb ízmegőrzéshez.

6. Biztonság és tartósság: Az alumíniumdobozok kevésbé hajlamosak a szivárgásra és törésre, mint a műanyag palackok. Ezen kívül nem tartalmaznak olyan vegyi anyagokat, mint a BPA, amely gyakran megtalálható a műanyag palackokban.