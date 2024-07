Elérte a 10 milliót a visszaváltott palackok száma a MOHU REpont rendszerében

Az automatákon háromféle lehetőség közül választhatja ki a vásárló, hogy milyen formában kapja vissza az 50 forintos díjat: a boltban levásárolható vócser, saját bankszámlára utalás, jótékonysági célra adományozás. A palackokat, dobozokat, üvegeket ép állapotban és üresen kell behelyezni az automatákba, nem kell azokat kimosni.

Azok a kisebb boltok, ahol nem fér el ilyen automata, csatlakozhatnak a kézi visszaváltási rendszerhez, ebben az esetben a boltos veszi vissza a palackot, és az üzletben lehet levásárolni a visszaváltási díjat. Eddig mintegy 1000 kis üzlethelyiség regisztrált erre a lehetőségre, de várhatóan ez a szám is nőni fog, hiszen a boltok kezelési díjat és eszközöket kapnak a MOHU-tól a rendszer működtetéséhez, illetve a vásárlók számára is vonzerőt jelenthet a visszaváltás.

A cég szerint a nemzetközi tapasztalatok alapján az emberek hamar megszokják a rendszert, a balti államokban például három év alatt sikerült elérni a 90 százalékos visszaváltást.

A cél az, hogy eltűnjenek a patakpartokról és az erdőkből a petpalack-halmok, alumínium doboz szemetek, és az italcsomagolásokat minél nagyobb arányban hasznosítsák újra.

Ahogy azt korábban megírtuk, nemzetközi szinten is egyedülálló fejlesztést vezetett be a MOHU a hazai italcsomagolás-visszaváltási rendszerben, miután május végén elindult és letölthetővé vált a visszaváltási díj azonnali banki átutalását lehetővé tevő REpont applikáció. Az okostelefonra a MOHU honlapjáról egyszerűen letölthető alkalmazásnak köszönhetően a visszaváltó automatákba bedobott palackok után járó visszatérítést közvetlenül a bankszámlánkra is kérhetjük.

