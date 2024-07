Pont azok nem védik Európában a zsidó-keresztény kultúrát, akiknek ez a feladata lenne - videó

A politikus elsőként a civil szervezetekről beszélt. Mint elmondta, a Nemzeti Együttműködési Alap (NEA) teljesen rendben működik. A szervezetek a tavaly elnyert forrásokat idén használják fel a programjaikra. Ugyanakkor arra is felhívta a figyelmet, hogy a jövő évi pálázatok meghirdetésére legkésőbb 2025 elején fog sor kerülni. Ennek elsősorban az az oka, hogy az ország költségvetését idén kivételesen az év végén fogják elfogadni.

Az államtitkár fontosnak tartotta elmondani a kormány véleményét Izrael nemzetközi helyzetéről. Mint megjegyezte, egyrészt nagy öröm az, hogy az elmúlt időszakban több izraeli kormánytag is látogatást tett Magyarországon. Minden ilyen találkozón elhangzott, hogy Európában szinte egyedül csak a magyar kormány az, amelyik kiáll Izrael mellett. Mindez örömteli, tette hozzá a politikus, ugyanakkor az komoly probléma, hogy az uniós vezetők és nagyon sok tagállam vezető politikusa nem ismeri fel, hogy miért is kell támogatni Izraelt, nem látják be ennek következményeit.

