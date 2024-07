Közel száz gyerekpornót tárolt a telefonján egy tatabányai pedofil

Egy tatabányai férfi közel másfél éven keresztül, mintegy száz gyerekekről készült pornóvideót szerzett meg, amit másokkal is megosztott. A videók között olyan felvétel is volt, amin a gyerekeket nemcsak megerőszakolják, hanem bántalmazzák is.

2021. december 14. és 2022. március 30. között egy tatabányai pedofil, Budapesten és az ország más településein tartózkodott. Közben egy internetes alkalmazáson keresztül 92 darab gyerekekről készült pornóvideót és 3 darab, olyan képet osztott meg másokkal, amin meztelen gyerekek voltak. A pedofil emellett 2022 májusában, még 15 darab videót szerzett meg az internetről. Ezeket a telefonján tárolta. A videók között az egyiken egy 12 év alatti gyereket bántalmaznak, míg a másikon egy 11 és 12 év körüli gyerekkel teszik ugyanezt. Az ügyészség a pedofil férfival szemben börtönbüntetést és közügyektől való eltiltást indítványozott, és azt javasolja, hogy a bíróság a férfit végleges hatállyal tiltsa el minden olyan foglalkozástól, ahol gyerekekkel kerülhetne kapcsolatba. Valamint azt is javasolják, hogy kobozzák el tőle a mobiltelefont, amin a videókat tárolta. A kép illusztráció!

Fotó: Shutterstock Az Origo korábban megírta, hogy tizenkét évnél fiatalabb gyerekekről töltött fel pornográf videókat az internetre egy mezőkövesdi férfi. A pedofil akár 20 év börtönt is kaphat. A férfi 2021. április 19. és 2022. október 30. napja közötti időszakban különböző felhasználóneveken és különböző adatokkal regisztrálva, de azonos e-mail-címről mezőkövesdi otthonában tizenkét évesnél fiatalabb gyerekekről különböző pornográf tartalmú videókat töltött fel és osztott meg az interneten. A közlemény szerint a gyerekeket a felvételeken a nemiséget súlyosan szeméremsértő nyíltsággal ábrázolták. Egy oroszlányi férfi férfi 2020. február 21-én egy internetes alkalmazáson keresztül 4 gyermekpornográf tartalmú fotót küldött egy kislánynak, aki ezt tőle nem kérte és a fotókat sem töltötte le. Mint kiderül, azért tett ilyet a férfi, mert kíváncsi volt a gyerek reakciójára. Ezen túl az internetről is letöltött 8 gyermekpornográf felvételt, amelyeket a lefoglalásig a mobiltelefonján tárolt. Egy anya egy férfi ismerőse kérésére 2019 májusa és novembere között tucatnyi pornográf képet és videót készített a 8 éves kisfiáról és 9 éves kislányáról. A felvételeket pedig továbbította a férfinak.

Egy Veszprém vármegyei faluban élő férfi többször is megerőszakolt egy kislányt, aki azért ment hozzájuk a testvérével, hogy ott nyaraljanak. A kislány végül az egyik eset után írni tudott az anyjának, aki az élettársával együtt azonnal elment a gyerekekért.

